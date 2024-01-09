09 января 2024

«Уральские авиалинии» отменили сразу два рейса из Екатеринбурга. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, уральские авиалинии, зима, ural airlines, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Причина отмены рейсов неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила ночные рейсы 11 января в Ош (Киргизия) и Худжанд (Таджикистан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Воздушное судно A-320 рейса U6-2903 должно было вылететь из Екатеринбурга 11 января в 01:55 и приземлиться в Оше в 05:45 по местному времени. Статус — отменен. Вылет рейса U6-2955 в Худжанд планировался 11 января в 03:50, а посадка самолета A-321 намечалась в 06:45 по местному времени. Статус — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейсов не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

В первый день 2024 года «Уральские авиалинии» отменили рейс из Екатеринбурга в Читу. В пресс-службе компании не уточнили причину отмены.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила ночные рейсы 11 января в Ош (Киргизия) и Худжанд (Таджикистан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Воздушное судно A-320 рейса U6-2903 должно было вылететь из Екатеринбурга 11 января в 01:55 и приземлиться в Оше в 05:45 по местному времени. Статус — отменен. Вылет рейса U6-2955 в Худжанд планировался 11 января в 03:50, а посадка самолета A-321 намечалась в 06:45 по местному времени. Статус — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. В первый день 2024 года «Уральские авиалинии» отменили рейс из Екатеринбурга в Читу. В пресс-службе компании не уточнили причину отмены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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