«Уральские авиалинии» отменили сразу два рейса из Екатеринбурга. Скрин

10 января 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Причина отмены рейсов неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила ночные рейсы 11 января в Ош (Киргизия) и Худжанд (Таджикистан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Воздушное судно A-320 рейса U6-2903 должно было вылететь из Екатеринбурга 11 января в 01:55 и приземлиться в Оше в 05:45 по местному времени. Статус — отменен. Вылет рейса U6-2955 в Худжанд планировался 11 января в 03:50, а посадка самолета A-321 намечалась в 06:45 по местному времени. Статус — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. В первый день 2024 года «Уральские авиалинии» отменили рейс из Екатеринбурга в Читу. В пресс-службе компании не уточнили причину отмены. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила ночные рейсы 11 января в Ош (Киргизия) и Худжанд (Таджикистан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Воздушное судно A-320 рейса U6-2903 должно было вылететь из Екатеринбурга 11 января в 01:55 и приземлиться в Оше в 05:45 по местному времени. Статус — отменен. Вылет рейса U6-2955 в Худжанд планировался 11 января в 03:50, а посадка самолета A-321 намечалась в 06:45 по местному времени. Статус — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. В первый день 2024 года «Уральские авиалинии» отменили рейс из Екатеринбурга в Читу. В пресс-службе компании не уточнили причину отмены.