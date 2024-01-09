В екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила ночные рейсы 11 января в Ош (Киргизия) и Худжанд (Таджикистан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Воздушное судно A-320 рейса U6-2903 должно было вылететь из Екатеринбурга 11 января в 01:55 и приземлиться в Оше в 05:45 по местному времени. Статус — отменен. Вылет рейса U6-2955 в Худжанд планировался 11 января в 03:50, а посадка самолета A-321 намечалась в 06:45 по местному времени. Статус — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейсов не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
В первый день 2024 года «Уральские авиалинии» отменили рейс из Екатеринбурга в Читу. В пресс-службе компании не уточнили причину отмены.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.