Пять челябинцев стали миллионерами после новогодней лотереи

11 января 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

По миллиону забрали пять жителей Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пять жителей Челябинской области выиграли по миллиону рублей, купив лотерейные билеты «Почты России» от «Национальной лотереи». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Пять клиентов „Почты России“ из Магнитогорска, Озерска, Карабаша и Карталинского района выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“. Из пяти счастливчиков — двое из Магнитогорска», — сообщили в пресс-службе «Почты России». Лотерея прошла 1 января. В начале января в новогоднем тираже «Русского лото» челябинцы забрали еще 40 миллионов рублей. Среди них был один приз на миллион рублей и два — на 454 тысячи рублей.

Пять жителей Челябинской области выиграли по миллиону рублей, купив лотерейные билеты «Почты России» от «Национальной лотереи». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Пять клиентов „Почты России“ из Магнитогорска, Озерска, Карабаша и Карталинского района выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“. Из пяти счастливчиков — двое из Магнитогорска», — сообщили в пресс-службе «Почты России». Лотерея прошла 1 января. В начале января в новогоднем тираже «Русского лото» челябинцы забрали еще 40 миллионов рублей. Среди них был один приз на миллион рублей и два — на 454 тысячи рублей.