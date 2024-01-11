Пять челябинцев стали миллионерами после новогодней лотереи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лото
По миллиону забрали пять жителей Челябинской области Фото:

Пять жителей Челябинской области выиграли по миллиону рублей, купив лотерейные билеты «Почты России» от «Национальной лотереи». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Пять клиентов „Почты России“ из Магнитогорска, Озерска, Карабаша и Карталинского района выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“. Из пяти счастливчиков — двое из Магнитогорска», — сообщили в пресс-службе «Почты России». Лотерея прошла 1 января.

В начале января в новогоднем тираже «Русского лото» челябинцы забрали еще 40 миллионов рублей. Среди них был один приз на миллион рублей и два — на 454 тысячи рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пять жителей Челябинской области выиграли по миллиону рублей, купив лотерейные билеты «Почты России» от «Национальной лотереи». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Пять клиентов „Почты России“ из Магнитогорска, Озерска, Карабаша и Карталинского района выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“. Из пяти счастливчиков — двое из Магнитогорска», — сообщили в пресс-службе «Почты России». Лотерея прошла 1 января. В начале января в новогоднем тираже «Русского лото» челябинцы забрали еще 40 миллионов рублей. Среди них был один приз на миллион рублей и два — на 454 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...