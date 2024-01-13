Гидромет предупредил об экстремальных холодах в Свердловской области

В Свердловской области 14 января ожидаются сильные морозы с температурой воздуха до -42 градусов. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ночью 14 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с температурой до 40-42 градусов ниже нуля. Это действительно сильный мороз», — передает ТАСС прогноз Вильфанда.
По его словам, понижение температуры ниже -35 градусов для Среднего Урала считается опасным явлением. «В регионе объявлено штормовое предупреждение», — добавил представитель Гидрометцентра России.
Ранее МЧС обратилось к свердловчанам, предупредив о сильных морозах с 13 по 15 января. По информации спасателей, столбики термометров в Свердловской области зафиксируются на уровне -40 градусов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.