13 января 2024

Гидромет предупредил об экстремальных холодах в Свердловской области

Вильфанд: в Свердловской области похолодает до -42 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, зима, мороз, холод
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение, отметил Вильфанд Фото:

В Свердловской области 14 января ожидаются сильные морозы с температурой воздуха до -42 градусов. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночью 14 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с температурой до 40-42 градусов ниже нуля. Это действительно сильный мороз», — передает ТАСС прогноз Вильфанда.

По его словам, понижение температуры ниже -35 градусов для Среднего Урала считается опасным явлением. «В регионе объявлено штормовое предупреждение», — добавил представитель Гидрометцентра России.

Ранее МЧС обратилось к свердловчанам, предупредив о сильных морозах с 13 по 15 января. По информации спасателей, столбики термометров в Свердловской области зафиксируются на уровне -40 градусов.

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В Свердловской области 14 января ожидаются сильные морозы с температурой воздуха до -42 градусов. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Ночью 14 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с температурой до 40-42 градусов ниже нуля. Это действительно сильный мороз», — передает ТАСС прогноз Вильфанда. По его словам, понижение температуры ниже -35 градусов для Среднего Урала считается опасным явлением. «В регионе объявлено штормовое предупреждение», — добавил представитель Гидрометцентра России. Ранее МЧС обратилось к свердловчанам, предупредив о сильных морозах с 13 по 15 января. По информации спасателей, столбики термометров в Свердловской области зафиксируются на уровне -40 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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