Зеленский обратился к Китаю из-за конфликта на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Зеленский надеется, что в саммит мира Киева будут вовлечены все цивилизованные страны Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к КНР со словами о том, что эта страна играет большую мировую роль. Глава Украины хочет, чтобы Китай был вовлечен в украинский саммит мира.

«Китай играет большую роль в мире, поэтому мы бы очень хотели, чтобы Китай также был вовлечен в нашу формулу, в саммит», — передает «РБК Украина» слова Зеленского. Но, отметил украинский президент, не все зависит от желания Киева. Украинский глава надеется на то, что в саммите мира будут задействованы все цивилизованные страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира в Киеве по формуле Зеленского без участия в том РФ будет лишено смысла. По его словам, это будут «разговоры ради разговора». Также подобны процесс не будет направлен на какой-то конкретный результат и лишен перспектив, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к КНР со словами о том, что эта страна играет большую мировую роль. Глава Украины хочет, чтобы Китай был вовлечен в украинский саммит мира. «Китай играет большую роль в мире, поэтому мы бы очень хотели, чтобы Китай также был вовлечен в нашу формулу, в саммит», — передает «РБК Украина» слова Зеленского. Но, отметил украинский президент, не все зависит от желания Киева. Украинский глава надеется на то, что в саммите мира будут задействованы все цивилизованные страны. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира в Киеве по формуле Зеленского без участия в том РФ будет лишено смысла. По его словам, это будут «разговоры ради разговора». Также подобны процесс не будет направлен на какой-то конкретный результат и лишен перспектив, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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