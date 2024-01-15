В Челябинской области снизилось производство яиц

16 января 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Цены на яйца в 2023 году выросли в 1,5 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области снизилось производство яиц. Это следует из доклада об экономическом положении региона за 11 месяцев 2023 года, опубликованного Челстатом 16 января. «В январе — ноябре 2023 года по сравнению с январем — ноябрем 2022 года увеличилась продажа сельскохозяйственными организациями зерна и молока. Уменьшилась продажа скота и птицы в живом весе и яиц», — говорится в документе. За 11 месяцев 2023 года реализовано 440,7 тысячи тонн зерна (145,1% относительно января — ноября 2022 года) и 128,4 тысячи тонн молока (101,1% относительно января — ноября 2022 года). В то же время сельхозпредприятиями реализовано 337,1 тысячи тонн скота и птицы в живом весе (89,7% относительно 11 месяцев 2022 года) и 1307,8 млн штук яиц (99,4% относительно января — ноября 2022 года). Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения при отсутствии роста объемов производства. Президент России Владимир Путин отметил, что уровень доходов населения повысился, что привело к увеличению потребления яиц и куриного мяса. По данным Росстат, в 2023 году цены на яйца в России увеличились в 1,5 раза, что составляет 61,35%

В Челябинской области снизилось производство яиц. Это следует из доклада об экономическом положении региона за 11 месяцев 2023 года, опубликованного Челстатом 16 января. «В январе — ноябре 2023 года по сравнению с январем — ноябрем 2022 года увеличилась продажа сельскохозяйственными организациями зерна и молока. Уменьшилась продажа скота и птицы в живом весе и яиц», — говорится в документе. За 11 месяцев 2023 года реализовано 440,7 тысячи тонн зерна (145,1% относительно января — ноября 2022 года) и 128,4 тысячи тонн молока (101,1% относительно января — ноября 2022 года). В то же время сельхозпредприятиями реализовано 337,1 тысячи тонн скота и птицы в живом весе (89,7% относительно 11 месяцев 2022 года) и 1307,8 млн штук яиц (99,4% относительно января — ноября 2022 года). Цены на яйца в России выросли в результате повышенного спроса со стороны населения при отсутствии роста объемов производства. Президент России Владимир Путин отметил, что уровень доходов населения повысился, что привело к увеличению потребления яиц и куриного мяса. По данным Росстат, в 2023 году цены на яйца в России увеличились в 1,5 раза, что составляет 61,35%