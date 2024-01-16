Общество Еще в двух свердловских городах запретили крещенские купания Мэрия запретила крещенские купания в Ирбите и Богдановиче 17 января 2024 в 12:28 Размер текста - 17 + Жителям трех городских округов придется искать другие места в Крещение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за ненадежного льда на водоемах купание в Крещение запретили еще в двух городских округах Свердловской области. К Ревде, селам Мариинск и Кунгурка добавились Ирбит и Богданович. Об этом рассказал начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков. «Выяснилось, что лед неоднородный, двухслойный. Толщина основного льда 20 сантиметров с прослойкой воды, далее снова лед. Принято решение мероприятие проводить, потому что лед не безопасен», — объяснил Кабаков на пресс-конференции в «Интерфакс». В этом году в регионе появится 90 купелей, в Екатеринбурге их 12 штук. Весь список мест можно посмотреть в материале URA.RU. Из-за ненадежного льда на водоемах купание в Крещение запретили еще в двух городских округах Свердловской области. К Ревде, селам Мариинск и Кунгурка добавились Ирбит и Богданович. Об этом рассказал начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков. «Выяснилось, что лед неоднородный, двухслойный. Толщина основного льда 20 сантиметров с прослойкой воды, далее снова лед. Принято решение мероприятие проводить, потому что лед не безопасен», — объяснил Кабаков на пресс-конференции в «Интерфакс». В этом году в регионе появится 90 купелей, в Екатеринбурге их 12 штук. Весь список мест можно посмотреть в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям