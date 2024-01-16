Еще в двух свердловских городах запретили крещенские купания

Из-за ненадежного льда на водоемах купание в Крещение запретили еще в двух городских округах Свердловской области. К Ревде, селам Мариинск и Кунгурка добавились Ирбит и Богданович. Об этом рассказал начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков.
«Выяснилось, что лед неоднородный, двухслойный. Толщина основного льда 20 сантиметров с прослойкой воды, далее снова лед. Принято решение мероприятие проводить, потому что лед не безопасен», — объяснил Кабаков на пресс-конференции в «Интерфакс».
В этом году в регионе появится 90 купелей, в Екатеринбурге их 12 штук. Весь список мест можно посмотреть в материале URA.RU.
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