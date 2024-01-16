16 января 2024

Еще в двух свердловских городах запретили крещенские купания

Мэрия запретила крещенские купания в Ирбите и Богдановиче
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Жителям трех городских округов придется искать другие места в Крещение Фото:

Из-за ненадежного льда на водоемах купание в Крещение запретили еще в двух городских округах Свердловской области. К Ревде, селам Мариинск и Кунгурка добавились Ирбит и Богданович. Об этом рассказал начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков.

«Выяснилось, что лед неоднородный, двухслойный. Толщина основного льда 20 сантиметров с прослойкой воды, далее снова лед. Принято решение мероприятие проводить, потому что лед не безопасен», — объяснил Кабаков на пресс-конференции в «Интерфакс».

В этом году в регионе появится 90 купелей, в Екатеринбурге их 12 штук. Весь список мест можно посмотреть в материале URA.RU.

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Из-за ненадежного льда на водоемах купание в Крещение запретили еще в двух городских округах Свердловской области. К Ревде, селам Мариинск и Кунгурка добавились Ирбит и Богданович. Об этом рассказал начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков. «Выяснилось, что лед неоднородный, двухслойный. Толщина основного льда 20 сантиметров с прослойкой воды, далее снова лед. Принято решение мероприятие проводить, потому что лед не безопасен», — объяснил Кабаков на пресс-конференции в «Интерфакс». В этом году в регионе появится 90 купелей, в Екатеринбурге их 12 штук. Весь список мест можно посмотреть в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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