Создатели мультфильма из Франции и США подали 35 исков к челябинским бизнесменам

Сразу 35 исков о нарушении интеллектуальных прав рассмотрит челябинский суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Создатели мультсериала ZAGTOON из Франции и его партнер ZAG America LLC из США подали 35 исков к бизнесменам Челябинской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор касается нарушения исключительных прав на образы персонажей телевизионного шоу.

«Компании ZAGTOON („Загтун“) и ZAG America LLC („ЗАГ Америка ЭлЭлСи“) обратились с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю. Просят взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак», — отмечено в постановлении суда.

Создатели претендуют на выплаты за каждого персонажа, чьи образы находились в точках реализации ответчиков. При этом компания ZAGTOON является правообладателем логотипа комикса и мультсериала. Суммы исков варьируются в диапазоне от 40 до 70 тысяч рублей.

По некоторым искам решение взято в работу, по другим оставлено без движения. Суд требовал предоставить вещественные доказательства, которые бы подтверждали обстоятельства требования. В качестве таковых могут выступить чеки или спорные товары.

Истцы выступают создателями сериала «Леди Баг и Супер-Кот» о французских подростках. Когда необходимо, юные жители Парижа обретают силу супергероев и защищают город от темных сил.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в головной офис компании ZAGTOON. Ответа не последовало. Как не ответили и в компании «Азбука права» в Челябинске, оказывающей услуги защиты интеллектуальных прав. Фирма представляет в суде интересы истцов.