РБК: крупнейший мусорный оператор Подмосковья планирует отдать активы властям

19 января 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

«РТ-Инвест» является лидером по обращению с отходами в Московской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU «РТ-Инвест», который является крупнейшим мусорным оператором Подмосковья, планирует отдать активы властям. Об этом РБК сообщили три источника, близких к компании. «„РТ-Инвест“ — крупнейший региональный оператор по обращению с отходами в Московской области — обсуждает передачу своих активов, связанных с реализацией функций регионального оператора, властям региона», — сообщает РБК. Отмечается, что информацию по сделке подтвердили в правительстве Подмосковья и в пресс-службе компании. Как сообщает источник РБК, передача может произойти за символическую сумму, например, — рубль. После мусорной реформы (2019 год) «РТ-Инвест» стал крупнейшим оператором по обращению с отходами в Московской области. Суммарный объем отходов, которые обслуживает компания, превышает два миллиона тонн в год, что выше половины от общего количества в регионе. В компании подчеркнули, что смена собственника не повлияет на качество работы. В пресс-службе правительства Московской области сообщили, что количество техники и кадровые ресурсы будут наращиваться. На данный момент «РТ-Инвест» строит в Московской области четыре завода по сжиганию мусора и еще один в Татарстане. Ожидаются, что они заработают уже в 2024 году.

«РТ-Инвест», который является крупнейшим мусорным оператором Подмосковья, планирует отдать активы властям. Об этом РБК сообщили три источника, близких к компании. «„РТ-Инвест“ — крупнейший региональный оператор по обращению с отходами в Московской области — обсуждает передачу своих активов, связанных с реализацией функций регионального оператора, властям региона», — сообщает РБК. Отмечается, что информацию по сделке подтвердили в правительстве Подмосковья и в пресс-службе компании. Как сообщает источник РБК, передача может произойти за символическую сумму, например, — рубль. После мусорной реформы (2019 год) «РТ-Инвест» стал крупнейшим оператором по обращению с отходами в Московской области. Суммарный объем отходов, которые обслуживает компания, превышает два миллиона тонн в год, что выше половины от общего количества в регионе. В компании подчеркнули, что смена собственника не повлияет на качество работы. В пресс-службе правительства Московской области сообщили, что количество техники и кадровые ресурсы будут наращиваться. На данный момент «РТ-Инвест» строит в Московской области четыре завода по сжиганию мусора и еще один в Татарстане. Ожидаются, что они заработают уже в 2024 году.