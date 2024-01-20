Metro: в Киеве ищут чудо-оружие, чтобы прорвать российские позиции

20 января 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Если ВСУ не добьются успеха на поле боя, то Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры, сообщил Иван Ступак Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины ищет чудо-оружие, чтобы прорвать укрепленную линию обороны ВС РФ. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак. «Нам нужно чудо-оружие, которое смогло бы прорвать позиции армии России. Но пока такого оружия не существует. Украине нужно что-то столь же революционное, как изобретение пороха в Китае в IX веке, чтобы победить российскую армию», — заявил Иван Ступак в интервью британской газете Metro . Ступак признал, что если супер-оружие не будет найдено, то президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров. Новость по теме Что в линии обороны России сломило контрнаступление ВСУ Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что с начала 2024 года во Франции заработает специальная коалиция стран Запада. Ее цель — поддержка ВСУ. До этого армия Украины провалила контрнаступления, а Пентагон отправил последний пакет с военной помощью. Как сообщали источники NBC, Украина проиграет конфликт с Россией за несколько недель без поддержки США. На этом фоне ВС РФ развивают свое наступление. 18 января было в ДНР было освобождено село Веселое, пишет RT. Идут активные бои в Авдеевке, около Крынок и Работино. Сообщалось и о продвижении ВС РФ на купянском направлении.

Армия Украины ищет чудо-оружие, чтобы прорвать укрепленную линию обороны ВС РФ. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак. «Нам нужно чудо-оружие, которое смогло бы прорвать позиции армии России. Но пока такого оружия не существует. Украине нужно что-то столь же революционное, как изобретение пороха в Китае в IX веке, чтобы победить российскую армию», — заявил Иван Ступак в интервью британской газете Metro. Ступак признал, что если супер-оружие не будет найдено, то президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что с начала 2024 года во Франции заработает специальная коалиция стран Запада. Ее цель — поддержка ВСУ. До этого армия Украины провалила контрнаступления, а Пентагон отправил последний пакет с военной помощью. Как сообщали источники NBC, Украина проиграет конфликт с Россией за несколько недель без поддержки США. На этом фоне ВС РФ развивают свое наступление. 18 января было в ДНР было освобождено село Веселое, пишет RT. Идут активные бои в Авдеевке, около Крынок и Работино. Сообщалось и о продвижении ВС РФ на купянском направлении.