Metro: в Киеве ищут чудо-оружие, чтобы прорвать российские позиции

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Если ВСУ не добьются успеха на поле боя, то Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры, сообщил Иван Ступак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины ищет чудо-оружие, чтобы прорвать укрепленную линию обороны ВС РФ. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак.

«Нам нужно чудо-оружие, которое смогло бы прорвать позиции армии России. Но пока такого оружия не существует. Украине нужно что-то столь же революционное, как изобретение пороха в Китае в IX веке, чтобы победить российскую армию», — заявил Иван Ступак в интервью британской газете Metro. Ступак признал, что если супер-оружие не будет найдено, то президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров.

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Что в линии обороны России сломило контрнаступление ВСУ

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что с начала 2024 года во Франции заработает специальная коалиция стран Запада. Ее цель — поддержка ВСУ.

До этого армия Украины провалила контрнаступления, а Пентагон отправил последний пакет с военной помощью. Как сообщали источники NBC, Украина проиграет конфликт с Россией за несколько недель без поддержки США.

На этом фоне ВС РФ развивают свое наступление. 18 января было в ДНР было освобождено село Веселое, пишет RT. Идут активные бои в Авдеевке, около Крынок и Работино. Сообщалось и о продвижении ВС РФ на купянском направлении.

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Армия Украины ищет чудо-оружие, чтобы прорвать укрепленную линию обороны ВС РФ. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак. «Нам нужно чудо-оружие, которое смогло бы прорвать позиции армии России. Но пока такого оружия не существует. Украине нужно что-то столь же революционное, как изобретение пороха в Китае в IX веке, чтобы победить российскую армию», — заявил Иван Ступак в интервью британской газете Metro. Ступак признал, что если супер-оружие не будет найдено, то президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что с начала 2024 года во Франции заработает специальная коалиция стран Запада. Ее цель — поддержка ВСУ. До этого армия Украины провалила контрнаступления, а Пентагон отправил последний пакет с военной помощью. Как сообщали источники NBC, Украина проиграет конфликт с Россией за несколько недель без поддержки США. На этом фоне ВС РФ развивают свое наступление. 18 января было в ДНР было освобождено село Веселое, пишет RT. Идут активные бои в Авдеевке, около Крынок и Работино. Сообщалось и о продвижении ВС РФ на купянском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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