19 января 2024

Администрация Байдена начала шантажировать Конгресс в «украинском вопросе»

NBC: Украина продержится лишь несколько недель без помощи США
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, Джо Байден,  stock
Джо Байден хочет, чтобы США продолжили финансирование ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия способна победить в течение нескольких недель, если Конгресс США не одобрить новый пакет помощи Украине. С таким предупреждением выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

«Главные помощники Байдена прямо сказали законодателям на закрытой встрече в среду, что, если Конгресс не санкционирует дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, то Россия может одержать победу в течение нескольких недель. В лучшем случае месяцев», — сообщает NBC.

Источники телекомпании также заявили, что прекращение военной помощи Украине повлияет на весь мир. Дело в том, что другие страны Запада, включая Японию и Южную Корею, будут вынуждены переосмыслить свои партнерские отношения с Вашингтоном, который не смог финансировать конфликт до конца спецоперации России.

В декабре 2023 года США передали Украине последний пакет с военной помощью на сумму 250 миллионов долларов, сообщает «Царьград». Новая помощь будет отправлена только после одобрения закона Конгрессом, на который давит Байден.

Пока в 2024 году о новых поставках не сообщалось. Американский госсекретарь Энтони Блинкен лишний раз напомнил, что у страны нет «волшебного горшочка с деньгами», из которого можно бесконечно брать деньги для Киева, пишет RT.

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Россия способна победить в течение нескольких недель, если Конгресс США не одобрить новый пакет помощи Украине. С таким предупреждением выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники. «Главные помощники Байдена прямо сказали законодателям на закрытой встрече в среду, что, если Конгресс не санкционирует дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, то Россия может одержать победу в течение нескольких недель. В лучшем случае месяцев», — сообщает NBC. Источники телекомпании также заявили, что прекращение военной помощи Украине повлияет на весь мир. Дело в том, что другие страны Запада, включая Японию и Южную Корею, будут вынуждены переосмыслить свои партнерские отношения с Вашингтоном, который не смог финансировать конфликт до конца спецоперации России. В декабре 2023 года США передали Украине последний пакет с военной помощью на сумму 250 миллионов долларов, сообщает «Царьград». Новая помощь будет отправлена только после одобрения закона Конгрессом, на который давит Байден. Пока в 2024 году о новых поставках не сообщалось. Американский госсекретарь Энтони Блинкен лишний раз напомнил, что у страны нет «волшебного горшочка с деньгами», из которого можно бесконечно брать деньги для Киева, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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