Администрация Байдена начала шантажировать Конгресс в «украинском вопросе»

NBC: Украина продержится лишь несколько недель без помощи США

20 января 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Джо Байден хочет, чтобы США продолжили финансирование ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия способна победить в течение нескольких недель, если Конгресс США не одобрить новый пакет помощи Украине. С таким предупреждением выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники. «Главные помощники Байдена прямо сказали законодателям на закрытой встрече в среду, что, если Конгресс не санкционирует дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, то Россия может одержать победу в течение нескольких недель. В лучшем случае месяцев», — сообщает NBC . Источники телекомпании также заявили, что прекращение военной помощи Украине повлияет на весь мир. Дело в том, что другие страны Запада, включая Японию и Южную Корею, будут вынуждены переосмыслить свои партнерские отношения с Вашингтоном, который не смог финансировать конфликт до конца спецоперации России. В декабре 2023 года США передали Украине последний пакет с военной помощью на сумму 250 миллионов долларов, сообщает «Царьград». Новая помощь будет отправлена только после одобрения закона Конгрессом, на который давит Байден. Пока в 2024 году о новых поставках не сообщалось. Американский госсекретарь Энтони Блинкен лишний раз напомнил, что у страны нет «волшебного горшочка с деньгами», из которого можно бесконечно брать деньги для Киева, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия способна победить в течение нескольких недель, если Конгресс США не одобрить новый пакет помощи Украине. С таким предупреждением выступили высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники. «Главные помощники Байдена прямо сказали законодателям на закрытой встрече в среду, что, если Конгресс не санкционирует дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, то Россия может одержать победу в течение нескольких недель. В лучшем случае месяцев», — сообщает NBC. Источники телекомпании также заявили, что прекращение военной помощи Украине повлияет на весь мир. Дело в том, что другие страны Запада, включая Японию и Южную Корею, будут вынуждены переосмыслить свои партнерские отношения с Вашингтоном, который не смог финансировать конфликт до конца спецоперации России. В декабре 2023 года США передали Украине последний пакет с военной помощью на сумму 250 миллионов долларов, сообщает «Царьград». Новая помощь будет отправлена только после одобрения закона Конгрессом, на который давит Байден. Пока в 2024 году о новых поставках не сообщалось. Американский госсекретарь Энтони Блинкен лишний раз напомнил, что у страны нет «волшебного горшочка с деньгами», из которого можно бесконечно брать деньги для Киева, пишет RT.