25 декабря 2023

Во Франции создадут западную коалицию в поддержку ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, военные, нато, украина, всу, наемник, слава,  stock
Поддержка ВСУ новой коалицией начнется в 2024 году Фото:

С начала 2024 года во Франции заработает коалиция стран Запада по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

«Новая международная коалиция поддержки Украины — артиллерийская — начнет работу в январе 2024 года в Париже», — передает telegram-канал Минобороны Украины заявление Гаврилюка. Перечень стран, которые войдут в новое объединение, украинский чиновник не приводит.

Гаврилюк также сообщил, что Украина продолжит закупку французских гаубиц Caesar. В 2024 году планируется испытать данные установки в сочетании с искусственным интеллектом.

Великобритания совместно с Норвегией создали новую морскую коалицию для поддержки Киева. Она будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море. Ранее Британия уже отправила Украине два минных корабля для усиления позиций ВСУ в Черном море.

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С начала 2024 года во Франции заработает коалиция стран Запада по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. «Новая международная коалиция поддержки Украины — артиллерийская — начнет работу в январе 2024 года в Париже», — передает telegram-канал Минобороны Украины заявление Гаврилюка. Перечень стран, которые войдут в новое объединение, украинский чиновник не приводит. Гаврилюк также сообщил, что Украина продолжит закупку французских гаубиц Caesar. В 2024 году планируется испытать данные установки в сочетании с искусственным интеллектом. Великобритания совместно с Норвегией создали новую морскую коалицию для поддержки Киева. Она будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море. Ранее Британия уже отправила Украине два минных корабля для усиления позиций ВСУ в Черном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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