Во Франции создадут западную коалицию в поддержку ВСУ

25 декабря 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Поддержка ВСУ новой коалицией начнется в 2024 году Фото: Министерство обороны Великобритании С начала 2024 года во Франции заработает коалиция стран Запада по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. «Новая международная коалиция поддержки Украины — артиллерийская — начнет работу в январе 2024 года в Париже», — передает telegram-канал Минобороны Украины заявление Гаврилюка. Перечень стран, которые войдут в новое объединение, украинский чиновник не приводит. Гаврилюк также сообщил, что Украина продолжит закупку французских гаубиц Caesar. В 2024 году планируется испытать данные установки в сочетании с искусственным интеллектом. Великобритания совместно с Норвегией создали новую морскую коалицию для поддержки Киева. Она будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море. Ранее Британия уже отправила Украине два минных корабля для усиления позиций ВСУ в Черном море.

С начала 2024 года во Франции заработает коалиция стран Запада по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. «Новая международная коалиция поддержки Украины — артиллерийская — начнет работу в январе 2024 года в Париже», — передает telegram-канал Минобороны Украины заявление Гаврилюка. Перечень стран, которые войдут в новое объединение, украинский чиновник не приводит. Гаврилюк также сообщил, что Украина продолжит закупку французских гаубиц Caesar. В 2024 году планируется испытать данные установки в сочетании с искусственным интеллектом. Великобритания совместно с Норвегией создали новую морскую коалицию для поддержки Киева. Она будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море. Ранее Британия уже отправила Украине два минных корабля для усиления позиций ВСУ в Черном море.