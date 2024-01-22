В Челябинске посетители сауны устроили пьяный дебош

Сотрудники ЧОП утихомирили дебоширов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на улице Верхнеуральской пьяная компания в ночь на 22 января устроила погром в сауне. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба охранного предприятия «Варяг».

«Около полуночи 22 января в сауне гостиничного комплекса на Верхнеуральской улице компания изрядно пьяных граждан устроила погром. Подоспевшим на сигнал тревожной кнопки сотрудникам ЧОП „Варяг“ погромщики начали угрожать молотком и разбитой бутылкой, провоцируя развитие конфликта», — сообщили в ЧОП.

Бойцы группы быстрого реагирования обезвредили дебоширов, обошлось без пострадавших. Задержанные переданы в руки правоохранителей. В ЧОП уточнили, что по факту применения физической силы и спецсредств соблюдены нормы закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности».