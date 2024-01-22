В Челябинске посетители сауны устроили пьяный дебош

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Сотрудники ЧОП утихомирили дебоширов Фото:

В Челябинске на улице Верхнеуральской пьяная компания в ночь на 22 января устроила погром в сауне. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба охранного предприятия «Варяг».

«Около полуночи 22 января в сауне гостиничного комплекса на Верхнеуральской улице компания изрядно пьяных граждан устроила погром. Подоспевшим на сигнал тревожной кнопки сотрудникам ЧОП „Варяг“ погромщики начали угрожать молотком и разбитой бутылкой, провоцируя развитие конфликта», — сообщили в ЧОП.

Бойцы группы быстрого реагирования обезвредили дебоширов, обошлось без пострадавших. Задержанные переданы в руки правоохранителей. В ЧОП уточнили, что по факту применения физической силы и спецсредств соблюдены нормы закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности».

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В Челябинске на улице Верхнеуральской пьяная компания в ночь на 22 января устроила погром в сауне. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба охранного предприятия «Варяг». «Около полуночи 22 января в сауне гостиничного комплекса на Верхнеуральской улице компания изрядно пьяных граждан устроила погром. Подоспевшим на сигнал тревожной кнопки сотрудникам ЧОП „Варяг“ погромщики начали угрожать молотком и разбитой бутылкой, провоцируя развитие конфликта», — сообщили в ЧОП. Бойцы группы быстрого реагирования обезвредили дебоширов, обошлось без пострадавших. Задержанные переданы в руки правоохранителей. В ЧОП уточнили, что по факту применения физической силы и спецсредств соблюдены нормы закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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