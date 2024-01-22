Прокуратура проверит детсад в Полевском, где травмировали ребенка

Прокуратура проводит проверку по делу о травмировании ребенка-инвалида в детском саду № 54 в Полевском. Об этом сообщает региональное ведомство.
«Прокуратура города проверит достоверность опубликованной информации. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе дана оценка действиям работников детского сада по своевременному оказанию медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.
Инцидент произошел 17 января в детсаду, где подрались мама мальчика с ограниченными возможностями здоровьям и воспитательница. Основная претензия родительницы заключалась в том, что педагог скрыла травму коленного сустава мальчика.
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