Прокуратура проверит детсад в Полевском, где травмировали ребенка

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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, ребенок, малыш, мальчик, дитя, нацпроекты, детский сад вишенка
Педагог не сообщила маме, что ребенок травмировался (архивное фото) Фото:

Прокуратура проводит проверку по делу о травмировании ребенка-инвалида в детском саду № 54 в Полевском. Об этом сообщает региональное ведомство.

«Прокуратура города проверит достоверность опубликованной информации. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе дана оценка действиям работников детского сада по своевременному оказанию медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент произошел 17 января в детсаду, где подрались мама мальчика с ограниченными возможностями здоровьям и воспитательница. Основная претензия родительницы заключалась в том, что педагог скрыла травму коленного сустава мальчика.

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Прокуратура проводит проверку по делу о травмировании ребенка-инвалида в детском саду № 54 в Полевском. Об этом сообщает региональное ведомство. «Прокуратура города проверит достоверность опубликованной информации. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе дана оценка действиям работников детского сада по своевременному оказанию медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы. Инцидент произошел 17 января в детсаду, где подрались мама мальчика с ограниченными возможностями здоровьям и воспитательница. Основная претензия родительницы заключалась в том, что педагог скрыла травму коленного сустава мальчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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