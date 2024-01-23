Челябинские аудиторы пришли с проверкой в министерство безопасности

24 января 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Аудиторы КСП проверяют министерство общественной безопасности Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области 24 января приступили к проверке министерства общественной безопасности региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в Министерстве общественной безопасности Челябинской области. Объем проверяемых средств составит более 550 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты КСП проверят соблюдение требований бюджетного законодательства при формировании и финансовом обеспечении госзаданий подведомственных учреждений. Также проверке подвергнется правомерность расходов на выплаты персоналу и на госзакупки товаров, работ и услуг. Как уточнили в КСП, проверка предусмотрена в плане работы ведомства на текущий год.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области 24 января приступили к проверке министерства общественной безопасности региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в Министерстве общественной безопасности Челябинской области. Объем проверяемых средств составит более 550 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты КСП проверят соблюдение требований бюджетного законодательства при формировании и финансовом обеспечении госзаданий подведомственных учреждений. Также проверке подвергнется правомерность расходов на выплаты персоналу и на госзакупки товаров, работ и услуг. Как уточнили в КСП, проверка предусмотрена в плане работы ведомства на текущий год.