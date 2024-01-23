23 января 2024

Челябинские аудиторы пришли с проверкой в министерство безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Аудиторы КСП проверяют министерство общественной безопасности Челябинской области Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области 24 января приступили к проверке министерства общественной безопасности региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«Приступили к проведению контрольного мероприятия в Министерстве общественной безопасности Челябинской области. Объем проверяемых средств составит более 550 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты КСП проверят соблюдение требований бюджетного законодательства при формировании и финансовом обеспечении госзаданий подведомственных учреждений. Также проверке подвергнется правомерность расходов на выплаты персоналу и на госзакупки товаров, работ и услуг. Как уточнили в КСП, проверка предусмотрена в плане работы ведомства на текущий год.

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Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области 24 января приступили к проверке министерства общественной безопасности региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в Министерстве общественной безопасности Челябинской области. Объем проверяемых средств составит более 550 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты КСП проверят соблюдение требований бюджетного законодательства при формировании и финансовом обеспечении госзаданий подведомственных учреждений. Также проверке подвергнется правомерность расходов на выплаты персоналу и на госзакупки товаров, работ и услуг. Как уточнили в КСП, проверка предусмотрена в плане работы ведомства на текущий год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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