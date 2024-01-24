24 января 2024

Полпред Якушев рассказал о важной задаче, которая стоит перед уральскими студентами

Полпред Якушев поздравил уральских студентов с праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Свердловской области. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал студентам добра, энергии и крепкого здоровья Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил с обращением в День студента. Он поздравил всех причастных с праздником и заявил о важной задаче, возложенной на студентов — решать вызовы, которые стоят перед страной. Обращение опубликовано на официальном сайте полпредства.

«За вами будущее нашей страны. И так важно, чтобы свои мечты и надежды вы смогли реализовать здесь — в регионах Урала и Западной Сибири перед которыми, как и перед всей страной, стоят большие и серьезные вызовы. И эти вызовы невозможно решить без высокообразованных специалистов: молодежь сегодня востребована во всех сферах экономики», — отметил Владимир Якушев. Студентам он пожелал добра, энергии и крепкого здоровья, а также чтобы студенческие годы запомнились как яркое время, проведенное с пользой.

В России 25 января празднуют Татьянин день, связанный с покровительницей студентов — святой Татьяной. URA.RU подробно рассказывало, как праздновать и кого поздравлять в этот день.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил с обращением в День студента. Он поздравил всех причастных с праздником и заявил о важной задаче, возложенной на студентов — решать вызовы, которые стоят перед страной. Обращение опубликовано на официальном сайте полпредства. «За вами будущее нашей страны. И так важно, чтобы свои мечты и надежды вы смогли реализовать здесь — в регионах Урала и Западной Сибири перед которыми, как и перед всей страной, стоят большие и серьезные вызовы. И эти вызовы невозможно решить без высокообразованных специалистов: молодежь сегодня востребована во всех сферах экономики», — отметил Владимир Якушев. Студентам он пожелал добра, энергии и крепкого здоровья, а также чтобы студенческие годы запомнились как яркое время, проведенное с пользой. В России 25 января празднуют Татьянин день, связанный с покровительницей студентов — святой Татьяной. URA.RU подробно рассказывало, как праздновать и кого поздравлять в этот день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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