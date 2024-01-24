Полпред Якушев рассказал о важной задаче, которая стоит перед уральскими студентами

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил с обращением в День студента. Он поздравил всех причастных с праздником и заявил о важной задаче, возложенной на студентов — решать вызовы, которые стоят перед страной. Обращение опубликовано на официальном сайте полпредства.
«За вами будущее нашей страны. И так важно, чтобы свои мечты и надежды вы смогли реализовать здесь — в регионах Урала и Западной Сибири перед которыми, как и перед всей страной, стоят большие и серьезные вызовы. И эти вызовы невозможно решить без высокообразованных специалистов: молодежь сегодня востребована во всех сферах экономики», — отметил Владимир Якушев. Студентам он пожелал добра, энергии и крепкого здоровья, а также чтобы студенческие годы запомнились как яркое время, проведенное с пользой.
В России 25 января празднуют Татьянин день, связанный с покровительницей студентов — святой Татьяной. URA.RU подробно рассказывало, как праздновать и кого поздравлять в этот день.
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