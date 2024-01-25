Бизнесмен из Екатеринбурга приехал к Влади во Францию обсуждать новую скульптуру Высоцкого

В Екатеринбурге планируют установить новую скульптуру Владимира Высоцкого
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади. Екатеринбург, бц антей, памятник высоцкому и влади
В Екатеринбурге может появиться вторая скульптура Высоцкого Фото:

Бизнесмен Андрей Гавриловский отправился в гости к вдове советского актера и поэта Владимира Высоцкого — Марине Влади, чтобы совместно отметить день рождения музыканта и обсудить эскизы новой скульптуры барда. Об этом рассказала директор Музея Высоцкого Мария Головина на презентации новых снимков.

«Сегодня, в день рождения Владимира Высоцкого, Марина Влади дома в Париже собирает обед с членами своей семьи. Также в гостях у них находится основатель нашего музея Андрей Гавриловский. Влади хочет сделать новую скульптуру для Екатеринбурга, сегодня они обсудят, как она будет выглядеть. Эта скульптура будет установлена на кольце Белинского — Малышева», — поделилась новостью Головина, сообщает корреспондент URA.RU.

В конце 2023 года Музей Высоцкого получил уникальные снимки Высоцкого, которые ранее нигде не публиковались и не были представлены публике. Их на благотворительном аукционе купил за 4 миллиона рублей екатеринбургский меценат Андрей Симановский. Сегодня, 25 января, фотографии смогут увидеть все желающие на выставке в музее.

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Бизнесмен Андрей Гавриловский отправился в гости к вдове советского актера и поэта Владимира Высоцкого — Марине Влади, чтобы совместно отметить день рождения музыканта и обсудить эскизы новой скульптуры барда. Об этом рассказала директор Музея Высоцкого Мария Головина на презентации новых снимков. «Сегодня, в день рождения Владимира Высоцкого, Марина Влади дома в Париже собирает обед с членами своей семьи. Также в гостях у них находится основатель нашего музея Андрей Гавриловский. Влади хочет сделать новую скульптуру для Екатеринбурга, сегодня они обсудят, как она будет выглядеть. Эта скульптура будет установлена на кольце Белинского — Малышева», — поделилась новостью Головина, сообщает корреспондент URA.RU. В конце 2023 года Музей Высоцкого получил уникальные снимки Высоцкого, которые ранее нигде не публиковались и не были представлены публике. Их на благотворительном аукционе купил за 4 миллиона рублей екатеринбургский меценат Андрей Симановский. Сегодня, 25 января, фотографии смогут увидеть все желающие на выставке в музее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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