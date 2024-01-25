В Челябинске за год коттеджи снизились в цене на более чем на миллион рублей. Инфографика

25 января 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

На данный момент средняя стоимость коттеджа составляет 6 млн 326 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске в 2023 году стоимость частных домов в коттеджных поселках снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей. В январе 2023 года коттеджи в среднем стоили 7 млн 467 тысяч рублей, на данный момент их цена составляет 6 млн 326 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость домов в коттеджном поселке в среднем снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей. Разброс цен варьируется в диапазоне от 590 тысяч до 26 млн рублей», — следует из данных сервиса Restate. При этом, по данным сайта о недвижимости, в 2023 в Челябинске стоимость земельных участков, напротив, выросла почти на 59 тысяч рублей за сотку. Если в январе 2023 года сотка земли в городе в среднем стоила 189 тысяч 100 рублей, то через год стоимость сотки земли уже составила 248 тысяч 262 рубля. В Челябинске в 2023 году стоимость частных домов в коттеджных поселках снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей Инфографика: сайт Restate

В Челябинске в 2023 году стоимость частных домов в коттеджных поселках снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей. В январе 2023 года коттеджи в среднем стоили 7 млн 467 тысяч рублей, на данный момент их цена составляет 6 млн 326 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость домов в коттеджном поселке в среднем снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей. Разброс цен варьируется в диапазоне от 590 тысяч до 26 млн рублей», — следует из данных сервиса Restate. При этом, по данным сайта о недвижимости, в 2023 в Челябинске стоимость земельных участков, напротив, выросла почти на 59 тысяч рублей за сотку. Если в январе 2023 года сотка земли в городе в среднем стоила 189 тысяч 100 рублей, то через год стоимость сотки земли уже составила 248 тысяч 262 рубля.