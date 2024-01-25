В Челябинске за год коттеджи снизились в цене на более чем на миллион рублей. Инфографика

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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, коттедж, дача, загородный дом, поселок, село
На данный момент средняя стоимость коттеджа составляет 6 млн 326 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в 2023 году стоимость частных домов в коттеджных поселках снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей. В январе 2023 года коттеджи в среднем стоили 7 млн 467 тысяч рублей, на данный момент их цена составляет 6 млн 326 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость домов в коттеджном поселке в среднем снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей. Разброс цен варьируется в диапазоне от 590 тысяч до 26 млн рублей», — следует из данных сервиса Restate.

При этом, по данным сайта о недвижимости, в 2023 в Челябинске стоимость земельных участков, напротив, выросла почти на 59 тысяч рублей за сотку. Если в январе 2023 года сотка земли в городе в среднем стоила 189 тысяч 100 рублей, то через год стоимость сотки земли уже составила 248 тысяч 262 рубля.

В Челябинске в 2023 году стоимость частных домов в коттеджных поселках снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей
В Челябинске в 2023 году стоимость частных домов в коттеджных поселках снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей

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В Челябинске в 2023 году стоимость частных домов в коттеджных поселках снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей. В январе 2023 года коттеджи в среднем стоили 7 млн 467 тысяч рублей, на данный момент их цена составляет 6 млн 326 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость домов в коттеджном поселке в среднем снизилась на 1 млн 140 тысяч рублей. Разброс цен варьируется в диапазоне от 590 тысяч до 26 млн рублей», — следует из данных сервиса Restate. При этом, по данным сайта о недвижимости, в 2023 в Челябинске стоимость земельных участков, напротив, выросла почти на 59 тысяч рублей за сотку. Если в январе 2023 года сотка земли в городе в среднем стоила 189 тысяч 100 рублей, то через год стоимость сотки земли уже составила 248 тысяч 262 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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