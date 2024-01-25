Губернатор Куйвашев утвердил план, который улучшит жизни тысяч свердловчан

26 января 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев утвердил изменения программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Фото: Георгий Бергал © URA.RU До конца 2024 года качество коммунальных услуг повысится для 512 856 свердловчан. Изменения региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Для 273 210 человек будут улучшены услуги в сфере водоснабжения. Для 80 655 человек — водоотведения, 158 991 человек — теплоснабжения», — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП). В рамках программы будет отремонтировано 178,4 км инженерных сетей. На эти цели будет направлено более 2,6 млрд рублей. «Дегтярск получит более 258,8 млн на капремонт трубопровода, Нижняя Салда — более 116,6 млн на строительство очистных сооружений и канализационных сетей в Колчедане, Каменск-Уральский — около 198,5 млн рублей на капремонт трубопровода, а Камышлов получит 131,8 млн рублей на ремонт квартальных участков теплосетей», — добавили в ДИП.

До конца 2024 года качество коммунальных услуг повысится для 512 856 свердловчан. Изменения региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Для 273 210 человек будут улучшены услуги в сфере водоснабжения. Для 80 655 человек — водоотведения, 158 991 человек — теплоснабжения», — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП). В рамках программы будет отремонтировано 178,4 км инженерных сетей. На эти цели будет направлено более 2,6 млрд рублей. «Дегтярск получит более 258,8 млн на капремонт трубопровода, Нижняя Салда — более 116,6 млн на строительство очистных сооружений и канализационных сетей в Колчедане, Каменск-Уральский — около 198,5 млн рублей на капремонт трубопровода, а Камышлов получит 131,8 млн рублей на ремонт квартальных участков теплосетей», — добавили в ДИП.