Жители челябинского города боятся, что у них отнимут фамильные дома

В Сатке Челябинской области предприниматель скупает дома на улице Бочарова. Одна из жительниц рассказала URA.RU, что отказавшиеся от продажи собственники переживают о том, смогут ли они сохранить свои фамильные дома.
«На улице Бочарова предприниматель Юрий Китов скупил дома. С теми, кто продавать отказался, постоянно пытаются связаться. Я свой дом не продам. Его строил завод „СЧПЗ“ для бабушки моего мужа. Теперь здесь растут уже наши внуки», — сообщила читательница URA.RU.
Как женщина пояснила агентству, листовки о выкупе дома с участком с номерами телефонов раскидывают по почтовым ящикам. Предприниматель даже лично приезжал и общался с собственниками.
Глава Саткинского района Александр Глазков заявил URA.RU, что данных о принудительных продажах домов нет. Сама ситуация находится под контролем властей.
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