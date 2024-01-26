Жители челябинского города боятся, что у них отнимут фамильные дома

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Улицы Парковая и Фабричная в Верхней Пышме. Верхняя Пышма, связь, дача, частный дом, интернет в деревне, антены, дачный интернет
Как пояснила жительница, в этих домах выросло не одно поколение семей Фото:

В Сатке Челябинской области предприниматель скупает дома на улице Бочарова. Одна из жительниц рассказала URA.RU, что отказавшиеся от продажи собственники переживают о том, смогут ли они сохранить свои фамильные дома.

«На улице Бочарова предприниматель Юрий Китов скупил дома. С теми, кто продавать отказался, постоянно пытаются связаться. Я свой дом не продам. Его строил завод „СЧПЗ“ для бабушки моего мужа. Теперь здесь растут уже наши внуки», — сообщила читательница URA.RU.

Как женщина пояснила агентству, листовки о выкупе дома с участком с номерами телефонов раскидывают по почтовым ящикам. Предприниматель даже лично приезжал и общался с собственниками.

Глава Саткинского района Александр Глазков заявил URA.RU, что данных о принудительных продажах домов нет. Сама ситуация находится под контролем властей.

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В Сатке Челябинской области предприниматель скупает дома на улице Бочарова. Одна из жительниц рассказала URA.RU, что отказавшиеся от продажи собственники переживают о том, смогут ли они сохранить свои фамильные дома. «На улице Бочарова предприниматель Юрий Китов скупил дома. С теми, кто продавать отказался, постоянно пытаются связаться. Я свой дом не продам. Его строил завод „СЧПЗ“ для бабушки моего мужа. Теперь здесь растут уже наши внуки», — сообщила читательница URA.RU. Как женщина пояснила агентству, листовки о выкупе дома с участком с номерами телефонов раскидывают по почтовым ящикам. Предприниматель даже лично приезжал и общался с собственниками. Глава Саткинского района Александр Глазков заявил URA.RU, что данных о принудительных продажах домов нет. Сама ситуация находится под контролем властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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