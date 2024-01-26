Со счетов свердловского полицейского взыскали 1,9 млн в доход государства

С начальника отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия УМВД по Екатеринбургу Василия Артюшина взыскали 1,9 млн рублей, законность получения которых он не смог подтвердить. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«По результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и об имуществе установлены факты внесения 1,9 млн рублей на банковские счета. [Артюшин] не смог подтвердить законность зачисления средств. Деньги направлены в счет государства», — пояснили в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры обращались с иском в суд. Там требования были удовлетворены. Судебный акт пока не вступил в законную силу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.