Со счетов свердловского полицейского взыскали 1,9 млн в доход государства

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Благоустройство городского парка в снег. Курган , полицейский, полиция
Василий Артюшин не смог объяснить законность зачисления средств (архивное фото) Фото:

С начальника отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия УМВД по Екатеринбургу Василия Артюшина взыскали 1,9 млн рублей, законность получения которых он не смог подтвердить. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«По результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и об имуществе установлены факты внесения 1,9 млн рублей на банковские счета. [Артюшин] не смог подтвердить законность зачисления средств. Деньги направлены в счет государства», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры обращались с иском в суд. Там требования были удовлетворены. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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С начальника отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия УМВД по Екатеринбургу Василия Артюшина взыскали 1,9 млн рублей, законность получения которых он не смог подтвердить. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «По результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и об имуществе установлены факты внесения 1,9 млн рублей на банковские счета. [Артюшин] не смог подтвердить законность зачисления средств. Деньги направлены в счет государства», — пояснили в ведомстве. Сотрудники прокуратуры обращались с иском в суд. Там требования были удовлетворены. Судебный акт пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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