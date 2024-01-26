В Челябинске военный из Костромы напал с ножом на сослуживца

В Челябинске военнослужащий воинской части, дислоцированной в Костроме, напал с ножом на своего сослуживца. По словам источника URA.RU, нападавший задержан, потерпевший находится на больничной койке.
«Военнослужащие вместе находились в одной квартире. Сейчас устанавливается, что между ними произошло. Пока лишь известно, что в больницу №6 потерпевший поступил с резаной раной шеи», — рассказал источник.
Пока о состоянии пострадавшего не известно. URA.RU связалось с пресс-службой больницы. Там сообщили, что уточнят информацию.
URA.RU связалось с военным следственным отделом по Челябинскому гарнизону. Там сообщили, что информация об инциденте к ним не поступала. Агентство направило запрос в пресс-службу Западного военного округа. На момент публикации ответа не последовало.
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