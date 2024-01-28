СК начал проверку смертельного ДТП на свердловской трассе с участием детей

29 января 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

В автобусе находилась детская хоккейная команда (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы Утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором перевозили детей, и легкового автомобиля. По факту случившегося организована проверка, об этом сообщили в telegram-канале «СУ СК России по Свердловской области». «Следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении. Автобус вез 15-летних хоккеистов домой в Новоуральск с соревнований в Уфе. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Известно, что в аварии погибли водитель и пассажир легковушки, а также тренер хоккейной команды.

Утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором перевозили детей, и легкового автомобиля. По факту случившегося организована проверка, об этом сообщили в telegram-канале «СУ СК России по Свердловской области». «Следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении. Автобус вез 15-летних хоккеистов домой в Новоуральск с соревнований в Уфе. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Известно, что в аварии погибли водитель и пассажир легковушки, а также тренер хоккейной команды.