СК начал проверку смертельного ДТП на свердловской трассе с участием детей

Утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором перевозили детей, и легкового автомобиля. По факту случившегося организована проверка, об этом сообщили в telegram-канале «СУ СК России по Свердловской области».
«Следственным отделом по городу Невьянск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
Автобус вез 15-летних хоккеистов домой в Новоуральск с соревнований в Уфе. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Известно, что в аварии погибли водитель и пассажир легковушки, а также тренер хоккейной команды.
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