СК возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки в Екатеринбурге

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Глава Екатеринбурга в Верх-Исетском районе. Екатеринбург, ток, электрощиток, розетка, провода, напряжение, электричество, узо
Малышка задела оголенные провода и скончалась от удара током (архивное фото) Фото:

По факту смерти несовершеннолетнего ребенка в Железнодорожном районе города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении. По версии следствия, инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Бебеля в Екатеринбурге.

Отец малышки спал в момент, когда произошло ЧП. Двухлетняя девочка в ходе игры задела источник электрического тока и потеряла сознание. Проснувшись, отец увидел дочь, лежащую на полу без сознания, и отвез ее на работу к супруге, где девочка скончалась.

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По факту смерти несовершеннолетнего ребенка в Железнодорожном районе города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении. По версии следствия, инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Бебеля в Екатеринбурге. Отец малышки спал в момент, когда произошло ЧП. Двухлетняя девочка в ходе игры задела источник электрического тока и потеряла сознание. Проснувшись, отец увидел дочь, лежащую на полу без сознания, и отвез ее на работу к супруге, где девочка скончалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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