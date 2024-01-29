Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки в Екатеринбурге 29 января 2024 в 18:55 Размер текста - 17 + Малышка задела оголенные провода и скончалась от удара током (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU По факту смерти несовершеннолетнего ребенка в Железнодорожном районе города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении. По версии следствия, инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Бебеля в Екатеринбурге. Отец малышки спал в момент, когда произошло ЧП. Двухлетняя девочка в ходе игры задела источник электрического тока и потеряла сознание. Проснувшись, отец увидел дочь, лежащую на полу без сознания, и отвез ее на работу к супруге, где девочка скончалась. По факту смерти несовершеннолетнего ребенка в Железнодорожном районе города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении. По версии следствия, инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Бебеля в Екатеринбурге. Отец малышки спал в момент, когда произошло ЧП. Двухлетняя девочка в ходе игры задела источник электрического тока и потеряла сознание. Проснувшись, отец увидел дочь, лежащую на полу без сознания, и отвез ее на работу к супруге, где девочка скончалась. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям