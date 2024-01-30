«Тюменская матрешка» вошла в топ регионов по приросту населения к 2045 году

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Численность населения в регионах будет расти в ближайшие 20 лет за счет рождаемости Фото:

Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Тюменская область вошли в топ-10 регионов РФ по наибольшему ожидаемому естественному приросту населения в 2024—2045 годах. Согласно данным аналитиков, они заняли четвертую, шестую и третью строчки соответственно.

«Топ-10 регионов с наибольшим ожидаемым естественным приростом населения в 2024—2045 годах. Тюменская область —223 тысячи человек (третье место), ХМАО — 170,9 тысяч человек (четвертое место), ЯНАО — 86,7 тысячи человек (шестое место)» — передает РБК демографические данные Росстата.

Лидерами рейтинга являются Чечня и Дагестан. Причиной аналитики называют повышенною рождаемость в регионах Кавказа и относительно молодой возрастной структурой населения. Так максимальный коэффициент рождаемости к 2046 году будет в Чечне — 2,66, а в ЯНАО он ожидается на уровне 1,95.

Напротив, в Москве и Московской области прогнозируется максимальная естественная убыль населения в ближайшие 20 лет. Количество жителей столицы снизится на 696 тысяч человек, а в области — на 610,2 тысячи.

С начала 2023 года население России сократилось на 192,4 тысячи человек. В 2022 году это число составляло 484,6 тысячи. По данным на 1 октября прошлого года, население РФ составляло 146,3 миллиона человек. Естественное сокращение численности было компенсировано за счет миграционного прироста. При этом число умерших продолжает превышать число родившихся.

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Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Тюменская область вошли в топ-10 регионов РФ по наибольшему ожидаемому естественному приросту населения в 2024—2045 годах. Согласно данным аналитиков, они заняли четвертую, шестую и третью строчки соответственно. «Топ-10 регионов с наибольшим ожидаемым естественным приростом населения в 2024—2045 годах. Тюменская область —223 тысячи человек (третье место), ХМАО — 170,9 тысяч человек (четвертое место), ЯНАО — 86,7 тысячи человек (шестое место)» — передает РБК демографические данные Росстата. Лидерами рейтинга являются Чечня и Дагестан. Причиной аналитики называют повышенною рождаемость в регионах Кавказа и относительно молодой возрастной структурой населения. Так максимальный коэффициент рождаемости к 2046 году будет в Чечне — 2,66, а в ЯНАО он ожидается на уровне 1,95. Напротив, в Москве и Московской области прогнозируется максимальная естественная убыль населения в ближайшие 20 лет. Количество жителей столицы снизится на 696 тысяч человек, а в области — на 610,2 тысячи. С начала 2023 года население России сократилось на 192,4 тысячи человек. В 2022 году это число составляло 484,6 тысячи. По данным на 1 октября прошлого года, население РФ составляло 146,3 миллиона человек. Естественное сокращение численности было компенсировано за счет миграционного прироста. При этом число умерших продолжает превышать число родившихся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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