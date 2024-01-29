Вильфанд: в Центральной России весна наступит в феврале

30 января 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

В центральной России потеплеет до +4 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центральной части России оттепель продлится до пятницы, 1 февраля, когда дневные температуры поднимутся до +4 градусов. Об этом рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Оттепель приезжает в центральную Россию и продлится до пятницы, 1 февраля, когда температура будет мартовской до +4 градусов. Но уже в субботу морозы вернутся и днем будет -3…-5 градусов», — сообщил Вильфанд РИА Новости. Ранее синоптик спрогнозировал глобальное потепление, которое надвигается на Россию. В большую часть европейских регионов России, кроме ее северо-западной части, с 15 января придет потепление. Превышение температурной нормы дойдет до 4 градусов, добавил Вильфанд.

В центральной части России оттепель продлится до пятницы, 1 февраля, когда дневные температуры поднимутся до +4 градусов. Об этом рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Оттепель приезжает в центральную Россию и продлится до пятницы, 1 февраля, когда температура будет мартовской до +4 градусов. Но уже в субботу морозы вернутся и днем будет -3…-5 градусов», — сообщил Вильфанд РИА Новости. Ранее синоптик спрогнозировал глобальное потепление, которое надвигается на Россию. В большую часть европейских регионов России, кроме ее северо-западной части, с 15 января придет потепление. Превышение температурной нормы дойдет до 4 градусов, добавил Вильфанд.