Вильфанд: в Центральной России весна наступит в феврале

В центральной части России оттепель продлится до пятницы, 1 февраля, когда дневные температуры поднимутся до +4 градусов. Об этом рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Оттепель приезжает в центральную Россию и продлится до пятницы, 1 февраля, когда температура будет мартовской до +4 градусов. Но уже в субботу морозы вернутся и днем будет -3…-5 градусов», — сообщил Вильфанд РИА Новости.
Ранее синоптик спрогнозировал глобальное потепление, которое надвигается на Россию. В большую часть европейских регионов России, кроме ее северо-западной части, с 15 января придет потепление. Превышение температурной нормы дойдет до 4 градусов, добавил Вильфанд.
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