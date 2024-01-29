29 января 2024

Вильфанд: в Центральной России весна наступит в феврале

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В центральной России потеплеет до +4 градусов Фото:

В центральной части России оттепель продлится до пятницы, 1 февраля, когда дневные температуры поднимутся до +4 градусов. Об этом рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Оттепель приезжает в центральную Россию и продлится до пятницы, 1 февраля, когда температура будет мартовской до +4 градусов. Но уже в субботу морозы вернутся и днем будет -3…-5 градусов», — сообщил Вильфанд РИА Новости.

Ранее синоптик спрогнозировал глобальное потепление, которое надвигается на Россию. В большую часть европейских регионов России, кроме ее северо-западной части, с 15 января придет потепление. Превышение температурной нормы дойдет до 4 градусов, добавил Вильфанд.

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В центральной части России оттепель продлится до пятницы, 1 февраля, когда дневные температуры поднимутся до +4 градусов. Об этом рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Оттепель приезжает в центральную Россию и продлится до пятницы, 1 февраля, когда температура будет мартовской до +4 градусов. Но уже в субботу морозы вернутся и днем будет -3…-5 градусов», — сообщил Вильфанд РИА Новости. Ранее синоптик спрогнозировал глобальное потепление, которое надвигается на Россию. В большую часть европейских регионов России, кроме ее северо-западной части, с 15 января придет потепление. Превышение температурной нормы дойдет до 4 градусов, добавил Вильфанд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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