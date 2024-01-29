29 января 2024

Супруга челябинского губернатора получила премию «Признание»

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Ирина Текслер на Русском экономическом форуме. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер получила премию «Признание» Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина получила премию «Признание» за значительный вклад в развитие региона. Речь идет об учреждении и активном личном участии в развитии Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.

«Шесть лауреатов, которые внесли значительный вклад развитие города Челябинска и повышение качества жизни его жителей, получили заслуженные награды. В номинации „Лучший социально-значимый проект (личный вклад)“ победила Ирина Николаевна Текслер, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии уточнили, что торжественная церемония вручения наград прошла накануне, 29 января, в театре оперы и балета имени М. Глинки. Другими номинантами стали: «Лучший социально-значимый проект (вклад организации)» — молодежная организация для людей с ограниченными возможностями здоровья «Наше место», «Вклад в развитие культуры и искусства (личный вклад)» — главный режиссер и руководитель Нового художественного театра Евгений Михайлович Гельфонд. За «Вклад в развитие социальной защиты населения (вклад организации)» — «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье», за благотворительность — депутат Челябинской гордумы Виген Граайрович Мхитарян и АО «Трубодеталь».

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Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина получила премию «Признание» за значительный вклад в развитие региона. Речь идет об учреждении и активном личном участии в развитии Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. «Шесть лауреатов, которые внесли значительный вклад развитие города Челябинска и повышение качества жизни его жителей, получили заслуженные награды. В номинации „Лучший социально-значимый проект (личный вклад)“ победила Ирина Николаевна Текслер, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. В мэрии уточнили, что торжественная церемония вручения наград прошла накануне, 29 января, в театре оперы и балета имени М. Глинки. Другими номинантами стали: «Лучший социально-значимый проект (вклад организации)» — молодежная организация для людей с ограниченными возможностями здоровья «Наше место», «Вклад в развитие культуры и искусства (личный вклад)» — главный режиссер и руководитель Нового художественного театра Евгений Михайлович Гельфонд. За «Вклад в развитие социальной защиты населения (вклад организации)» — «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье», за благотворительность — депутат Челябинской гордумы Виген Граайрович Мхитарян и АО «Трубодеталь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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