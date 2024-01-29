В Екатеринбурге на 86 году жизни умер основатель Музея звукозаписи Борис Кошелев

30 января 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Борису Кошелеву было 85 лет Фото: Екатеринбургский музей радио В Екатеринбурге скончался создатель Музея звукозаписи, главный сотрудник Музея радио в уральской столице Борис Кошелев. Ему было 85 лет. Печальную новость сообщила гид Татьяна Мосунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Выступал в печати, на радио и телевидении. Являлся уникальным техническим экспертом. Он увлекался водным и конным туризмом, бесконечно любил джаз, писал стихи и научно-популярные статьи. В разное время он работал в конструкторском бюро Уралмаша, преподавал в УПИ, СИНХе и школах. Награжден медалями „За освоение целинных земель“ и „Ветеран труда“, Юбилейной медалью „150 лет со дня рождения А.С. Попова“», — написала Татьяна Мосунова. Борис Кошелев родился в 1938 году в Ленинграде. В начале Великой Отечественной войны вместе с родными был эвакуирован на Дальний Восток, а с 1948 года жил в Екатеринбурге. Выпускник радиотехнического факультета УПИ им. С. М. Кирова. Работал в конструкторском бюро Уралмаша. Выйдя на пенсию, стал главным научным сотрудником Музея радио имени А.С. Попова. Там он работал над расширением экспозиции музея, реставрацией аппаратов, популяризации достижений российских ученых в области радио и телевидения.

В Екатеринбурге скончался создатель Музея звукозаписи, главный сотрудник Музея радио в уральской столице Борис Кошелев. Ему было 85 лет. Печальную новость сообщила гид Татьяна Мосунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Выступал в печати, на радио и телевидении. Являлся уникальным техническим экспертом. Он увлекался водным и конным туризмом, бесконечно любил джаз, писал стихи и научно-популярные статьи. В разное время он работал в конструкторском бюро Уралмаша, преподавал в УПИ, СИНХе и школах. Награжден медалями „За освоение целинных земель“ и „Ветеран труда“, Юбилейной медалью „150 лет со дня рождения А.С. Попова“», — написала Татьяна Мосунова. Борис Кошелев родился в 1938 году в Ленинграде. В начале Великой Отечественной войны вместе с родными был эвакуирован на Дальний Восток, а с 1948 года жил в Екатеринбурге. Выпускник радиотехнического факультета УПИ им. С. М. Кирова. Работал в конструкторском бюро Уралмаша. Выйдя на пенсию, стал главным научным сотрудником Музея радио имени А.С. Попова. Там он работал над расширением экспозиции музея, реставрацией аппаратов, популяризации достижений российских ученых в области радио и телевидения.