В челябинских ресторанах возродится мода на русскую и советскую кухни

В ресторанах Челябинска набирает популярность русская и советская кухни. Национальное направление за 2024 год укрепит свои позиции в меню, сообщил URA.RU ресторанный критик Глориан Кински.
«Этот год мне кажется очень важным в укреплении позиций национальной кухни, а именно русской и советской. Я наблюдаю возрождение ее популярности последние несколько лет», — сообщил URA.RU Кински.
Критик отметил, что блюда русской и советской кухонь изначально появились в меню бизнес-ланчей. Постепенно позиции стали добавлять и в основной курс ресторанов. Кински также подчеркнул укрепление моды на фастфуд.
«Благодаря ренессансу русской и советской кухонь, я думаю, что фаст-фуд и стрит-фуд останутся в тренде. Они окончательно закрепят свои позиции в этом году», — спрогнозировал критик.
Такая тенденция приведет к смене поставщиков. Большинство рестораторов уже стали переходить на работу с местными поставщиками из региона. Основной причиной станет желание сократить расходы. По данным Кински, основную долю продуктов в рестораны Челябинска завозили бизнесмены из Екатеринбурга. За счет сильных конкурентов в окружном центре, местным фирмам приходится выдерживать серьезную конкуренцию, отметил критик.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.