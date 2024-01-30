В челябинских ресторанах возродится мода на русскую и советскую кухни

Критик Кински спрогнозировал возрождение русской кухни в ресторанах Челябинска

Русская кухня займет больше позиций в меню челябинских ресторанов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ресторанах Челябинска набирает популярность русская и советская кухни. Национальное направление за 2024 год укрепит свои позиции в меню, сообщил URA.RU ресторанный критик Глориан Кински.

«Этот год мне кажется очень важным в укреплении позиций национальной кухни, а именно русской и советской. Я наблюдаю возрождение ее популярности последние несколько лет», — сообщил URA.RU Кински.

Критик отметил, что блюда русской и советской кухонь изначально появились в меню бизнес-ланчей. Постепенно позиции стали добавлять и в основной курс ресторанов. Кински также подчеркнул укрепление моды на фастфуд.

«Благодаря ренессансу русской и советской кухонь, я думаю, что фаст-фуд и стрит-фуд останутся в тренде. Они окончательно закрепят свои позиции в этом году», — спрогнозировал критик.

Такая тенденция приведет к смене поставщиков. Большинство рестораторов уже стали переходить на работу с местными поставщиками из региона. Основной причиной станет желание сократить расходы. По данным Кински, основную долю продуктов в рестораны Челябинска завозили бизнесмены из Екатеринбурга. За счет сильных конкурентов в окружном центре, местным фирмам приходится выдерживать серьезную конкуренцию, отметил критик.