Свердловчан предупредили о появлении разбуженного медведя

Свердловские лесорубы разбудили медведя во время работы

02 февраля 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Жителей Артемовского призвали быть осторожнее из-за возможного появления медведя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Артемовского (Свердловская область) предупредили о появлении медведя на территории городского округа. Его разбудили лесорубы во время работы, сообщил глава округа Константин Трофимов. «Сегодня в 82 квартале Алапаевского района при вырубке леса, лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке. Руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе», — написал Константин Трофимов в своем telegram-канале. Он попросил жителей округа быть бдительнее и осторожнее из-за возможного появления хищника. В конце января в Ханты-Мансийском автономном округе специалисты не смогли найти медведя-шатуна, которого испугались местные жители. Ранее жители деревень сообщили в соцсетях, что обнаружили следы хищника, однако в департаменте недропользования и природных ресурсов региона отметили, что угрозы здоровью жителей региона нет.

Жителей Артемовского (Свердловская область) предупредили о появлении медведя на территории городского округа. Его разбудили лесорубы во время работы, сообщил глава округа Константин Трофимов. «Сегодня в 82 квартале Алапаевского района при вырубке леса, лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке. Руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе», — написал Константин Трофимов в своем telegram-канале. Он попросил жителей округа быть бдительнее и осторожнее из-за возможного появления хищника. В конце января в Ханты-Мансийском автономном округе специалисты не смогли найти медведя-шатуна, которого испугались местные жители. Ранее жители деревень сообщили в соцсетях, что обнаружили следы хищника, однако в департаменте недропользования и природных ресурсов региона отметили, что угрозы здоровью жителей региона нет.