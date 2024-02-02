Свердловчан предупредили о появлении разбуженного медведя

Свердловские лесорубы разбудили медведя во время работы
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Медведи в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, гималайский медведь
Жителей Артемовского призвали быть осторожнее из-за возможного появления медведя Фото:

Жителей Артемовского (Свердловская область) предупредили о появлении медведя на территории городского округа. Его разбудили лесорубы во время работы, сообщил глава округа Константин Трофимов.

«Сегодня в 82 квартале Алапаевского района при вырубке леса, лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке. Руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе», — написал Константин Трофимов в своем telegram-канале. Он попросил жителей округа быть бдительнее и осторожнее из-за возможного появления хищника.

В конце января в Ханты-Мансийском автономном округе специалисты не смогли найти медведя-шатуна, которого испугались местные жители. Ранее жители деревень сообщили в соцсетях, что обнаружили следы хищника, однако в департаменте недропользования и природных ресурсов региона отметили, что угрозы здоровью жителей региона нет.

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Жителей Артемовского (Свердловская область) предупредили о появлении медведя на территории городского округа. Его разбудили лесорубы во время работы, сообщил глава округа Константин Трофимов. «Сегодня в 82 квартале Алапаевского района при вырубке леса, лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке. Руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе», — написал Константин Трофимов в своем telegram-канале. Он попросил жителей округа быть бдительнее и осторожнее из-за возможного появления хищника. В конце января в Ханты-Мансийском автономном округе специалисты не смогли найти медведя-шатуна, которого испугались местные жители. Ранее жители деревень сообщили в соцсетях, что обнаружили следы хищника, однако в департаменте недропользования и природных ресурсов региона отметили, что угрозы здоровью жителей региона нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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