04 февраля 2024
03 февраля 2024

Пьяная мать устроила ДТП на свердловской трассе, в котором пострадали 4 человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в ДТП доставили в городскую больницу Фото:

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 4 февраля пьяная мать 8-летней девочки на автомобиле Chevrolet устроила ДТП с водителем Lada. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка иномарки, водитель отечественного авто и две его пассажирки, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Женщина, управляя автомобилем Chevrolet, потеряла контроль за управлением, допустила занос с последующим выездом на встречную полосу, где столкнулась с автомашиной Lada. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: пассажирка Chevrolet — восьмилетняя девочка, водитель Lada — 66-летний мужчина и два его пассажира женщины 61 и 65 лет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Пострадавших доставили в городскую больницу Березовского.

Автоинспекторы установили, что женщина была пьяной за рулем иномарки. Она пояснила, что отмечала день рождения дома, выпила вино, а после отправилась со своей дочерью в гости. На женщину уже составили административные дела за пьяное вождение и причинение вреда здоровью. Ее автомобиль помещен на спецстоянку.

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На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 4 февраля пьяная мать 8-летней девочки на автомобиле Chevrolet устроила ДТП с водителем Lada. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка иномарки, водитель отечественного авто и две его пассажирки, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Женщина, управляя автомобилем Chevrolet, потеряла контроль за управлением, допустила занос с последующим выездом на встречную полосу, где столкнулась с автомашиной Lada. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: пассажирка Chevrolet — восьмилетняя девочка, водитель Lada — 66-летний мужчина и два его пассажира женщины 61 и 65 лет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Пострадавших доставили в городскую больницу Березовского. Автоинспекторы установили, что женщина была пьяной за рулем иномарки. Она пояснила, что отмечала день рождения дома, выпила вино, а после отправилась со своей дочерью в гости. На женщину уже составили административные дела за пьяное вождение и причинение вреда здоровью. Ее автомобиль помещен на спецстоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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