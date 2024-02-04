Пьяная мать устроила ДТП на свердловской трассе, в котором пострадали 4 человека. Фото

05 февраля 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Пострадавших в ДТП доставили в городскую больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 4 февраля пьяная мать 8-летней девочки на автомобиле Chevrolet устроила ДТП с водителем Lada. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка иномарки, водитель отечественного авто и две его пассажирки, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Женщина, управляя автомобилем Chevrolet, потеряла контроль за управлением, допустила занос с последующим выездом на встречную полосу, где столкнулась с автомашиной Lada. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: пассажирка Chevrolet — восьмилетняя девочка, водитель Lada — 66-летний мужчина и два его пассажира женщины 61 и 65 лет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Пострадавших доставили в городскую больницу Березовского. Автоинспекторы установили, что женщина была пьяной за рулем иномарки. Она пояснила, что отмечала день рождения дома, выпила вино, а после отправилась со своей дочерью в гости. На женщину уже составили административные дела за пьяное вождение и причинение вреда здоровью. Ее автомобиль помещен на спецстоянку. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/5401 Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/5401

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 4 февраля пьяная мать 8-летней девочки на автомобиле Chevrolet устроила ДТП с водителем Lada. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка иномарки, водитель отечественного авто и две его пассажирки, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Женщина, управляя автомобилем Chevrolet, потеряла контроль за управлением, допустила занос с последующим выездом на встречную полосу, где столкнулась с автомашиной Lada. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: пассажирка Chevrolet — восьмилетняя девочка, водитель Lada — 66-летний мужчина и два его пассажира женщины 61 и 65 лет», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Пострадавших доставили в городскую больницу Березовского. Автоинспекторы установили, что женщина была пьяной за рулем иномарки. Она пояснила, что отмечала день рождения дома, выпила вино, а после отправилась со своей дочерью в гости. На женщину уже составили административные дела за пьяное вождение и причинение вреда здоровью. Ее автомобиль помещен на спецстоянку.