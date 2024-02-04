04 февраля 2024
03 февраля 2024

Челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете, отдадут под суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет колонии Фото:

В Челябинске будут судить местного жителя, который в ноябре прошлого года в супермаркете напал с ножом на сожительницу. Как сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе СКР по региону, по делу собрана достаточная доказательная база.

«Следствием собрана достаточная доказательная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что мужчина обвиняется в убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Мужчина напал на сожительницу в начале ноябре прошлого года. Он нанес ей несколько ударов ножом. Ее оперативно госпитализировали, а мужчину задержали. Изначально в его отношении возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ («Покушение на убийство»). Однако потерпевшая скончалась в больнице, и дело было переквалифицировано как более тяжкое.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске будут судить местного жителя, который в ноябре прошлого года в супермаркете напал с ножом на сожительницу. Как сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе СКР по региону, по делу собрана достаточная доказательная база. «Следствием собрана достаточная доказательная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что мужчина обвиняется в убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Мужчина напал на сожительницу в начале ноябре прошлого года. Он нанес ей несколько ударов ножом. Ее оперативно госпитализировали, а мужчину задержали. Изначально в его отношении возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ («Покушение на убийство»). Однако потерпевшая скончалась в больнице, и дело было переквалифицировано как более тяжкое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...