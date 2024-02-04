Челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете, отдадут под суд

В Челябинске будут судить местного жителя, который в ноябре прошлого года в супермаркете напал с ножом на сожительницу. Как сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе СКР по региону, по делу собрана достаточная доказательная база.
«Следствием собрана достаточная доказательная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там отметили, что мужчина обвиняется в убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Мужчина напал на сожительницу в начале ноябре прошлого года. Он нанес ей несколько ударов ножом. Ее оперативно госпитализировали, а мужчину задержали. Изначально в его отношении возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ («Покушение на убийство»). Однако потерпевшая скончалась в больнице, и дело было переквалифицировано как более тяжкое.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.