Челябинца, устроившего поножовщину в супермаркете, отдадут под суд

05 февраля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет колонии Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске будут судить местного жителя, который в ноябре прошлого года в супермаркете напал с ножом на сожительницу. Как сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе СКР по региону, по делу собрана достаточная доказательная база. «Следствием собрана достаточная доказательная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что мужчина обвиняется в убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Мужчина напал на сожительницу в начале ноябре прошлого года. Он нанес ей несколько ударов ножом. Ее оперативно госпитализировали, а мужчину задержали. Изначально в его отношении возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ («Покушение на убийство»). Однако потерпевшая скончалась в больнице, и дело было переквалифицировано как более тяжкое.

В Челябинске будут судить местного жителя, который в ноябре прошлого года в супермаркете напал с ножом на сожительницу. Как сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе СКР по региону, по делу собрана достаточная доказательная база. «Следствием собрана достаточная доказательная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что мужчина обвиняется в убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Мужчина напал на сожительницу в начале ноябре прошлого года. Он нанес ей несколько ударов ножом. Ее оперативно госпитализировали, а мужчину задержали. Изначально в его отношении возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ («Покушение на убийство»). Однако потерпевшая скончалась в больнице, и дело было переквалифицировано как более тяжкое.