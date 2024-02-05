Челябинский губернатор вручил медаль депутату Брагину в год двойного юбилея

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии, посвященной 90-летию со дня создания органов прокуратуры региона, наградил заслуженных работников ведомства. Среди награжденных был и один из самых уважаемых депутатов заксобрания региона Анатолий Брагин, сообщили URA.RU 6 февраля в пресс-службе ЗСО.
«За осуществление деятельности, принесшей значимые результаты в государственной, законотворческой, политической, общественной сферах медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ был награжден Анатолий Брагин. Анатолий Иванович в ЗСО занимает пост председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению». — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.
В пресс-службе отметили, что не только прокуратура региона в 2024 году отметила юбилей. Награда вручена в год 30-летия Законодательного собрания региона.
Анатолий Брагин возглавлял прокуратуру области с 1997 по 2004 годы. Он — депутат Законодательного собрания IV, VI и VII созывов, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Также Брагин является почетным гражданином Челябинской области и почетным работником прокуратуры РФ.
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