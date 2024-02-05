Челябинский губернатор вручил медаль депутату Брагину в год двойного юбилея

06 февраля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Анатолий Брагин — депутат ЗСО трех созывов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии, посвященной 90-летию со дня создания органов прокуратуры региона, наградил заслуженных работников ведомства. Среди награжденных был и один из самых уважаемых депутатов заксобрания региона Анатолий Брагин, сообщили URA.RU 6 февраля в пресс-службе ЗСО. «За осуществление деятельности, принесшей значимые результаты в государственной, законотворческой, политической, общественной сферах медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ был награжден Анатолий Брагин. Анатолий Иванович в ЗСО занимает пост председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению». — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания. В пресс-службе отметили, что не только прокуратура региона в 2024 году отметила юбилей. Награда вручена в год 30-летия Законодательного собрания региона. Анатолий Брагин возглавлял прокуратуру области с 1997 по 2004 годы. Он — депутат Законодательного собрания IV, VI и VII созывов, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Также Брагин является почетным гражданином Челябинской области и почетным работником прокуратуры РФ. Алексей Текслер наградил медалью депутата Анатолия Брагина Фото: пресс-служба ЗСО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии, посвященной 90-летию со дня создания органов прокуратуры региона, наградил заслуженных работников ведомства. Среди награжденных был и один из самых уважаемых депутатов заксобрания региона Анатолий Брагин, сообщили URA.RU 6 февраля в пресс-службе ЗСО. «За осуществление деятельности, принесшей значимые результаты в государственной, законотворческой, политической, общественной сферах медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ был награжден Анатолий Брагин. Анатолий Иванович в ЗСО занимает пост председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению». — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания. В пресс-службе отметили, что не только прокуратура региона в 2024 году отметила юбилей. Награда вручена в год 30-летия Законодательного собрания региона. Анатолий Брагин возглавлял прокуратуру области с 1997 по 2004 годы. Он — депутат Законодательного собрания IV, VI и VII созывов, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Также Брагин является почетным гражданином Челябинской области и почетным работником прокуратуры РФ.