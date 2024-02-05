05 февраля 2024

Челябинский губернатор вручил медаль депутату Брагину в год двойного юбилея

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинского облизбиркома в новом составе. Челябинск, брагин анатолий
Анатолий Брагин — депутат ЗСО трех созывов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии, посвященной 90-летию со дня создания органов прокуратуры региона, наградил заслуженных работников ведомства. Среди награжденных был и один из самых уважаемых депутатов заксобрания региона Анатолий Брагин, сообщили URA.RU 6 февраля в пресс-службе ЗСО.

«За осуществление деятельности, принесшей значимые результаты в государственной, законотворческой, политической, общественной сферах медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ был награжден Анатолий Брагин. Анатолий Иванович в ЗСО занимает пост председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению». — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

В пресс-службе отметили, что не только прокуратура региона в 2024 году отметила юбилей. Награда вручена в год 30-летия Законодательного собрания региона.

Анатолий Брагин возглавлял прокуратуру области с 1997 по 2004 годы. Он — депутат Законодательного собрания IV, VI и VII созывов, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Также Брагин является почетным гражданином Челябинской области и почетным работником прокуратуры РФ.

Алексей Текслер наградил медалью депутата Анатолия Брагина
Алексей Текслер наградил медалью депутата Анатолия Брагина
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии, посвященной 90-летию со дня создания органов прокуратуры региона, наградил заслуженных работников ведомства. Среди награжденных был и один из самых уважаемых депутатов заксобрания региона Анатолий Брагин, сообщили URA.RU 6 февраля в пресс-службе ЗСО. «За осуществление деятельности, принесшей значимые результаты в государственной, законотворческой, политической, общественной сферах медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ был награжден Анатолий Брагин. Анатолий Иванович в ЗСО занимает пост председателя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению». — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания. В пресс-службе отметили, что не только прокуратура региона в 2024 году отметила юбилей. Награда вручена в год 30-летия Законодательного собрания региона. Анатолий Брагин возглавлял прокуратуру области с 1997 по 2004 годы. Он — депутат Законодательного собрания IV, VI и VII созывов, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Также Брагин является почетным гражданином Челябинской области и почетным работником прокуратуры РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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