Пермское предприятие не смогло оспорить продажу заводского общежития

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» пыталось оспорить продажу общежития ПАО «Мотовилихинские заводы», которое купила предпринимательница из Ульяновска. Арбитражный суд Пермского края отклонил жалобу машиностроителей.
«Арбитражный суд отказал в жалобе ООО „Мотовилиха — гражданское машиностроение“. Компания пыталась оспорить результаты торгов ПАО „Мотовилихинские заводы“, по которым помещения завода перешли в собственность предпринимательницы из Ульяновска Анне Шубиной», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку судебной инстанции.
Шубина выкупила нежилиые помещения за 51,3 млн рублей. ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» также принимало участие в торгах, но предложило всего 50 млн.
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