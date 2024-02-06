06 февраля 2024

Пермское предприятие не смогло оспорить продажу заводского общежития

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Арбитражный суд отклонил жалобу машиностроителей Фото:

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» пыталось оспорить продажу общежития ПАО «Мотовилихинские заводы», которое купила предпринимательница из Ульяновска. Арбитражный суд Пермского края отклонил жалобу машиностроителей.

«Арбитражный суд отказал в жалобе ООО „Мотовилиха — гражданское машиностроение“. Компания пыталась оспорить результаты торгов ПАО „Мотовилихинские заводы“, по которым помещения завода перешли в собственность предпринимательницы из Ульяновска Анне Шубиной», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку судебной инстанции.

Шубина выкупила нежилиые помещения за 51,3 млн рублей. ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» также принимало участие в торгах, но предложило всего 50 млн.

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ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» пыталось оспорить продажу общежития ПАО «Мотовилихинские заводы», которое купила предпринимательница из Ульяновска. Арбитражный суд Пермского края отклонил жалобу машиностроителей. «Арбитражный суд отказал в жалобе ООО „Мотовилиха — гражданское машиностроение“. Компания пыталась оспорить результаты торгов ПАО „Мотовилихинские заводы“, по которым помещения завода перешли в собственность предпринимательницы из Ульяновска Анне Шубиной», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку судебной инстанции. Шубина выкупила нежилиые помещения за 51,3 млн рублей. ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» также принимало участие в торгах, но предложило всего 50 млн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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