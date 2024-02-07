Депутаты Екатеринбурга обходят коллег из заксо на президентских выборах

Алексей Вихарев собирает планы депутатов по поручению вице-губернатора Фото: Илья Московец © URA.RU

Все депутаты гордумы Екатеринбурга от «Единой России» сверстали свои планы по работе на президентских выборах, рассказал URA.RU лидер фракции Алексей Вихарев. При этом агентству известно, что в областном заксобрании есть те, кто до сих пор по партийной линии не отчитался.

Команду составить такие графики депутатам ранее дал политический вице-губернатор Олег Чемезов. «Все депутаты предоставили графики личных встреч с избирателями, с указанием дат и планируемым количеством граждан на мероприятиях», — поделился Вихарев. По его словам, это будут встречи в трудовых коллективах дворовые обсуждения, чаепития с активистами, поквартирные обходы сторонников. Все эти мероприятия направленны на увеличение явки в дни голосования (15-17 марта).

По данным URA.RU, изначально депутатам якобы спустили разнарядку привести на выборы по 200 сторонников. Не подтверждая эту информацию, Вихарев предложил повысить норму до тысячи сторонников.

«Лучше поставить высокую планку, чтоб депутатский корпус принес не менее 10000 голосов. Но будем ставить 25-30 тысяч [на всю думу]. Недавно прошли выборы в городскую думу, избранные депутаты активно работали и победили. Не теряют связи с избирателями и сейчас. Большие молодцы. У каждого большое количество сторонников. Их важно сохранить и преумножить. Рассказать своим избирателям про достижения, национальные проекты, важность выбрать своего сильного президента», — объяснил Вихарев.