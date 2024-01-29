Зам Куйвашева пригрозил екатеринбургским депутатам на случай саботажа на выборах

29 января 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов ранее уже озвучивал установки по выборам замам губернаторов и депутатам заксо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политический вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов намекнул депутатам гордумы Екатеринбурга, что они столкнутся с проблемами в будущем, если не покажут эффективность на предстоящих президентских выборах. Это произошло на его встрече с думской фракцией «Единой России» утром 29 января, рассказали URA.RU источники. «Мы за вами следим и [по итогам голосования 15—17 марта] будем делать выводы в отношении каждого. Ко 2 февраля мы должны передать свои планы по публичным мероприятиям (на предвыборную тематику — прим. URA.RU)», — передал месседж Чемезова один из собеседников. Как и депутатам заксо, депутатам думы Чемезов — вспомнил другой инсайдер — рекомендовал напрямую не агитировать за действующего президента РФ Владимира Путина, но рассказывать о достижениях в период его правления. В списке согласованных тем, ранее писало URA.RU, достижения в борьбе с антироссийскими санкциями, победы в импортозамещении и другие. Также депутаты должны активнее призывать людей на участки (при этом конкретные KPI по явке до сих пор не установлены) и рассказывать избирателям о разных форматах голосования, в том числе дистанционном. Сам Олег Чемезов дал понять корреспонденту, что по содержанию встреча почти не отличалась от той, что была у него в заксо несколько дней назад. Выборы президента РФ пройдут в России 15 — 17 марта. В Свердловской области к ним приурочили викторину в честь 90-летия региона с розыгрышем квартир, машин, мотоциклов и смартфонов — как раз для повышения явки. Она должна быть не меньше 70%, сообщали ранее источники агентства со ссылкой на вводные из администрации президента РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политический вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов намекнул депутатам гордумы Екатеринбурга, что они столкнутся с проблемами в будущем, если не покажут эффективность на предстоящих президентских выборах. Это произошло на его встрече с думской фракцией «Единой России» утром 29 января, рассказали URA.RU источники. «Мы за вами следим и [по итогам голосования 15—17 марта] будем делать выводы в отношении каждого. Ко 2 февраля мы должны передать свои планы по публичным мероприятиям (на предвыборную тематику — прим. URA.RU)», — передал месседж Чемезова один из собеседников. Как и депутатам заксо, депутатам думы Чемезов — вспомнил другой инсайдер — рекомендовал напрямую не агитировать за действующего президента РФ Владимира Путина, но рассказывать о достижениях в период его правления. В списке согласованных тем, ранее писало URA.RU, достижения в борьбе с антироссийскими санкциями, победы в импортозамещении и другие. Также депутаты должны активнее призывать людей на участки (при этом конкретные KPI по явке до сих пор не установлены) и рассказывать избирателям о разных форматах голосования, в том числе дистанционном. Сам Олег Чемезов дал понять корреспонденту, что по содержанию встреча почти не отличалась от той, что была у него в заксо несколько дней назад. Выборы президента РФ пройдут в России 15 — 17 марта. В Свердловской области к ним приурочили викторину в честь 90-летия региона с розыгрышем квартир, машин, мотоциклов и смартфонов — как раз для повышения явки. Она должна быть не меньше 70%, сообщали ранее источники агентства со ссылкой на вводные из администрации президента РФ.