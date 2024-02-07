Власти отметили победу над опальным отцом Сергием в битве за Среднеуральский монастырь

Полпред Якушев и губернатор Куйвашев обсудили судьбу Среднеуральского монастыря

Среднеуральский женский монастырь передали в ведение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев символически подвели итоги кампании по установлению контроля над Среднеуральским женским монастырем, который возглавлял опальный экс-схиигумен Сергий. Они обсудили дальнейшую судьбу площадки с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием, в чьей епархии теперь находится монастырь. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства.

«Передача монастырского комплекса Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю — важный вклад в развитие православия и традиционных ценностей на Урале. С появлением подворья регион обрел новый духовный центр. Уверен, это место станет одной из самых знаковых точек притяжения верующих со всей страны и из других государств», — подчеркнул Якушев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также обсудил с представителями епархии обустройство подворья Дивеевского монастыря. На территории бывшего Среднеуральского женского монастыря оно открылось накануне, там уже прошла первая служба.

Среднеуральский женский монастырь был основан в 2005 году отцом Сергием. В январе 2023 года его приговорили к семи годам лишения свободы, признав виновным по статье об экстремизме. Еще раньше — в 2021 году — Сергий получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Задержали его 29 декабря 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Зачистка проходила по требованию прокуратуры, которая через суд хотела запретить деятельность монастыря из-за неоднозначных высказываний настоятеля.

Источники агентства отмечали, что управление операцией по «зачистке Среднеуральского монастыря» шло из полпредства. Якобы Владимир Якушев планировал операцию за три недели до выселения, ведя работу по всем направлениям, с координацией всех госструктур разного уровня. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Вместе с губернатором во встрече принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото: департамент информполитики Свердловской области

В ведение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Среднеуральский монастырь перешел в декабре 2023 года Фото: сайт полпредства