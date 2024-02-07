Защитника «Трактора» Яруллина оштрафовали за атаку Игоря Ларионова. Видео

Защитника «Трактора» Альберта Яруллина оштрафовали за атаку Игоря Ларионова

08 февраля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Сумма наказания за удар в голову соперника может достигать 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Защитника челябинского хоккейного клуба «Трактор» Альберта Яруллина Континентальная хоккейная лига оштрафовала за атаку соперника локтем в голову. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе КХЛ. «Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча „Торпедо“ — „Трактор“. На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника „Трактора“ Альберта Яруллина наказание по п. 1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — сообщили в пресс-службе лиги. Инцидент, за который оштрафовали Яруллина, произошел 6 февраля в Нижнем Новгороде на игре «Трактора» с местным «Торпедо. В середине второго периода Яруллин ударил локтем в лицо сына легенды отечественного хоккея, ныне тренирующего нижегородское «Торпедо» Игоря Ларионова. Сын Ларионова, тоже Игорь, играет под номером 69. Матч «Трактор» в итоге проиграл со счетом 3:1. Согласно регламенту КХЛ, за такой удар, который нанес Яруллин Ларионову, предусмотрено наказание от ста до пятисот тысяч рублей. URA.RU направило в пресс-службу КХЛ запрос о сумме наказания для хоккеиста. В пресс-службе ответили, что не раскрывают суммы штрафов.

Защитника челябинского хоккейного клуба «Трактор» Альберта Яруллина Континентальная хоккейная лига оштрафовала за атаку соперника локтем в голову. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе КХЛ. «Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча „Торпедо“ — „Трактор“. На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника „Трактора“ Альберта Яруллина наказание по п. 1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — сообщили в пресс-службе лиги. Инцидент, за который оштрафовали Яруллина, произошел 6 февраля в Нижнем Новгороде на игре «Трактора» с местным «Торпедо. В середине второго периода Яруллин ударил локтем в лицо сына легенды отечественного хоккея, ныне тренирующего нижегородское «Торпедо» Игоря Ларионова. Сын Ларионова, тоже Игорь, играет под номером 69. Матч «Трактор» в итоге проиграл со счетом 3:1. Согласно регламенту КХЛ, за такой удар, который нанес Яруллин Ларионову, предусмотрено наказание от ста до пятисот тысяч рублей. URA.RU направило в пресс-службу КХЛ запрос о сумме наказания для хоккеиста. В пресс-службе ответили, что не раскрывают суммы штрафов.