Матери погибших бойцов СВО восстанавливают челябинский храм в память о сыновьях

Матери бойцов, погибших в ходе СВО, восстанавливают в Челябинской области храм в память о сыновьях. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе мэрии Миасса.
«Матери героев встретились в Челябинске и решили увековечить память о сыновьях. Они начали восстанавливать храм и отлили колокола», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.
В марте 2022 года Светлана Лаврентьева из Челябинска потеряла своего сына на СВО. Пережить потерю женщине помогали родные и психолог. Спустя два месяца Светлана создала чат «Наши герои» в Telegram и Whatsup. К женщине присоединялись мамы павших бойцов со всей России.
Женщина создала чат, потому что многим мамам легче поделиться бедой с такой же, как она, чем с психологом. Светлана давала советы по оформлению выплат и помогала женщинам справиться с утратой.
После долгой переписки матери героев встретились. В память о сыновьях они отлили колокола. В одном из сел на Урале о героях теперь напоминает колокольный звон.
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