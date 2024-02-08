Матери погибших бойцов СВО восстанавливают челябинский храм в память о сыновьях

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Освящение и подвеска колокола. Челябинск., храм, церковь, колокол
Матери отлили колокола в память о сыновьях Фото:

Матери бойцов, погибших в ходе СВО, восстанавливают в Челябинской области храм в память о сыновьях. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе мэрии Миасса.

«Матери героев встретились в Челябинске и решили увековечить память о сыновьях. Они начали восстанавливать храм и отлили колокола», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.

В марте 2022 года Светлана Лаврентьева из Челябинска потеряла своего сына на СВО. Пережить потерю женщине помогали родные и психолог. Спустя два месяца Светлана создала чат «Наши герои» в Telegram и Whatsup. К женщине присоединялись мамы павших бойцов со всей России.

Женщина создала чат, потому что многим мамам легче поделиться бедой с такой же, как она, чем с психологом. Светлана давала советы по оформлению выплат и помогала женщинам справиться с утратой.

После долгой переписки матери героев встретились. В память о сыновьях они отлили колокола. В одном из сел на Урале о героях теперь напоминает колокольный звон.

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Матери бойцов, погибших в ходе СВО, восстанавливают в Челябинской области храм в память о сыновьях. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе мэрии Миасса. «Матери героев встретились в Челябинске и решили увековечить память о сыновьях. Они начали восстанавливать храм и отлили колокола», — уточнили в пресс-службе горадминистрации. В марте 2022 года Светлана Лаврентьева из Челябинска потеряла своего сына на СВО. Пережить потерю женщине помогали родные и психолог. Спустя два месяца Светлана создала чат «Наши герои» в Telegram и Whatsup. К женщине присоединялись мамы павших бойцов со всей России. Женщина создала чат, потому что многим мамам легче поделиться бедой с такой же, как она, чем с психологом. Светлана давала советы по оформлению выплат и помогала женщинам справиться с утратой. После долгой переписки матери героев встретились. В память о сыновьях они отлили колокола. В одном из сел на Урале о героях теперь напоминает колокольный звон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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