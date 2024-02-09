Челябинцев возмутило объединение уроков труда для мальчиков и девочек

09 февраля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

В некоторых челябинских школах труды для мальчиков и девочек уже объединены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинска возмутились объединением уроков труда для мальчиков и девочек. Некоторые мамы отмечают, что их сыновья не интересуются шитьем и кулинарией. «У мальчиков нет уроков технологии, вернее занятия у них ведет учитель технологии вместе с девочками. Не все мальчики интересуются рецептами и строением куриного яйца. Стимула и желания учиться у них нет, а им еще и двойки ставят», — цитируют маму ученика пятого класса школы №6 Челябинска издание «74.ру». В этой школе объединение занятий по трудам для мальчиков и девочек произошло из-за отсутствия педагога, сейчас образовательное учреждение активно ищет учителя. В других школах, к примеру, в лицее №67, совместные занятия по трудам проводятся специально, чтобы мальчики научились готовить и шить. В региональном минобразования подчеркнули, что гендерное деление в данном случае необязательно. «Все обучающиеся должны изучать каждый из разделов инвариантных модулей без гендерного разделения, что позволяет обеспечить единый образовательный уровень обучающихся по данному предмету. Вместе с тем деление классов может происходить при наличии необходимых материально-технических условий, например, помещений и оборудования», — пишет издание «74.ру».

Жители Челябинска возмутились объединением уроков труда для мальчиков и девочек. Некоторые мамы отмечают, что их сыновья не интересуются шитьем и кулинарией. «У мальчиков нет уроков технологии, вернее занятия у них ведет учитель технологии вместе с девочками. Не все мальчики интересуются рецептами и строением куриного яйца. Стимула и желания учиться у них нет, а им еще и двойки ставят», — цитируют маму ученика пятого класса школы №6 Челябинска издание «74.ру». В этой школе объединение занятий по трудам для мальчиков и девочек произошло из-за отсутствия педагога, сейчас образовательное учреждение активно ищет учителя. В других школах, к примеру, в лицее №67, совместные занятия по трудам проводятся специально, чтобы мальчики научились готовить и шить. В региональном минобразования подчеркнули, что гендерное деление в данном случае необязательно. «Все обучающиеся должны изучать каждый из разделов инвариантных модулей без гендерного разделения, что позволяет обеспечить единый образовательный уровень обучающихся по данному предмету. Вместе с тем деление классов может происходить при наличии необходимых материально-технических условий, например, помещений и оборудования», — пишет издание «74.ру».