11 февраля 2024
10 февраля 2024

В Челябинской области предприятие по добыче ювелирного камня продают за 200 млн. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, печь, завод, рабочий, цех, производство
У предприятия есть действующая лицензия на добычу до 2029 года Фото:

В Верхнеуфалейском районе Челябинской области за 200 миллионов рублей продают предприятие по добыче ювелирного демантоида. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«[Продается] предприятие по добыче ювелирного демантоида [за] 200 000 000 рублей. Meстоpoждение ювелирного дeмантoида pacпoложeнo в Уфaлeйcкoм paйоне Челябинcкoй области», — указано в объявлении на сайте «Авито».

У предприятия есть действующая лицензия на добычу до 2029 года. Предприятие работающее, сообщает продавец. Причина продажи не уточняется. Демантоид — редкий драгоценный камень, прозрачная разновидность граната зеленого цвета.

Предприятие находится в Верхнеуфалейском районе Челябинской области
Предприятие находится в Верхнеуфалейском районе Челябинской области
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В Верхнеуфалейском районе Челябинской области за 200 миллионов рублей продают предприятие по добыче ювелирного демантоида. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «[Продается] предприятие по добыче ювелирного демантоида [за] 200 000 000 рублей. Meстоpoждение ювелирного дeмантoида pacпoложeнo в Уфaлeйcкoм paйоне Челябинcкoй области», — указано в объявлении на сайте «Авито». У предприятия есть действующая лицензия на добычу до 2029 года. Предприятие работающее, сообщает продавец. Причина продажи не уточняется. Демантоид — редкий драгоценный камень, прозрачная разновидность граната зеленого цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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