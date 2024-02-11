У предприятия есть действующая лицензия на добычу до 2029 года
В Верхнеуфалейском районе Челябинской области за 200 миллионов рублей продают предприятие по добыче ювелирного демантоида. Информация об этом размещена на сайте объявлений.
«[Продается] предприятие по добыче ювелирного демантоида [за] 200 000 000 рублей. Meстоpoждение ювелирного дeмантoида pacпoложeнo в Уфaлeйcкoм paйоне Челябинcкoй области», — указано в объявлении на сайте «Авито».
У предприятия есть действующая лицензия на добычу до 2029 года. Предприятие работающее, сообщает продавец. Причина продажи не уточняется. Демантоид — редкий драгоценный камень, прозрачная разновидность граната зеленого цвета.
Предприятие находится в Верхнеуфалейском районе Челябинской области
Oбpудoвaние для пpоизвoдcтва pабот нахoдится на oбъeкте
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.