Один из самых быстрых людей в мире разбился в ДТП

Марафонец-рекордсмен Келвин Киптум насмерть разбился в ДТП
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Келвин Киптум погиб, не справившись с управлением авто Фото:

В Кении разбился в ДТП один из самых быстрых бегунов в мире, легкоатлет Келвин Киптум. Ему было всего 24 года. О трагедии сообщил бывший премьер страны Раила Одинга.

«Киптум не справился с управлением на ночной дороге и врезался в дерево», — передает Life сообщение Одинга. Отмечается, что в автомобиле находилась девушка Киптума и его тренер, однако выжила только пассажирка. Экс-премьер Кении Одинга выразил соболезнования родным и близким. Он добавил, что страна скорбит по утрате настоящего героя.

В октябре 2023 года Киптум установил мировой рекорд, пробежав Чикагский марафон за 2 часа 35 секунд. Он планировал выбежать марафон из двух часов на предстоящих соревнованиях в Роттердаме.

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В Кении разбился в ДТП один из самых быстрых бегунов в мире, легкоатлет Келвин Киптум. Ему было всего 24 года. О трагедии сообщил бывший премьер страны Раила Одинга. «Киптум не справился с управлением на ночной дороге и врезался в дерево», — передает Life сообщение Одинга. Отмечается, что в автомобиле находилась девушка Киптума и его тренер, однако выжила только пассажирка. Экс-премьер Кении Одинга выразил соболезнования родным и близким. Он добавил, что страна скорбит по утрате настоящего героя. В октябре 2023 года Киптум установил мировой рекорд, пробежав Чикагский марафон за 2 часа 35 секунд. Он планировал выбежать марафон из двух часов на предстоящих соревнованиях в Роттердаме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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