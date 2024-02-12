Развлечения Спорт Один из самых быстрых людей в мире разбился в ДТП Марафонец-рекордсмен Келвин Киптум насмерть разбился в ДТП 12 февраля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 + Келвин Киптум погиб, не справившись с управлением авто Фото: Alberto Pezzali/AP/ТАСС В Кении разбился в ДТП один из самых быстрых бегунов в мире, легкоатлет Келвин Киптум. Ему было всего 24 года. О трагедии сообщил бывший премьер страны Раила Одинга. «Киптум не справился с управлением на ночной дороге и врезался в дерево», — передает Life сообщение Одинга. Отмечается, что в автомобиле находилась девушка Киптума и его тренер, однако выжила только пассажирка. Экс-премьер Кении Одинга выразил соболезнования родным и близким. Он добавил, что страна скорбит по утрате настоящего героя. В октябре 2023 года Киптум установил мировой рекорд, пробежав Чикагский марафон за 2 часа 35 секунд. Он планировал выбежать марафон из двух часов на предстоящих соревнованиях в Роттердаме. В Кении разбился в ДТП один из самых быстрых бегунов в мире, легкоатлет Келвин Киптум. Ему было всего 24 года. О трагедии сообщил бывший премьер страны Раила Одинга. «Киптум не справился с управлением на ночной дороге и врезался в дерево», — передает Life сообщение Одинга. Отмечается, что в автомобиле находилась девушка Киптума и его тренер, однако выжила только пассажирка. Экс-премьер Кении Одинга выразил соболезнования родным и близким. Он добавил, что страна скорбит по утрате настоящего героя. В октябре 2023 года Киптум установил мировой рекорд, пробежав Чикагский марафон за 2 часа 35 секунд. Он планировал выбежать марафон из двух часов на предстоящих соревнованиях в Роттердаме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям