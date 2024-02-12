Актер из Челябинска рассказал, как ценят местных комиков в Москве

Арсен Карапетян сообщил, что Челябинск уважают как кузницу талантов

12 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Актер уехал в Москву и очень хвалит челябинские таланты Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинский актер и шоумен Арсен Карапетян уже несколько лет снимается в известных комедийных сериалах «СашаТаня» и «Универ» на телеканале ТНТ. Он с большой любовью отзывается о Челябинске и называет город кузницей талантов. «Команда Comedy Club Production на 70% состоит из южноуральцев. У нас очень много актеров и авторов из Челябинска. Поэтому наш город очень ценят и уважают как кузницу талантов», — цитирует слова Карапетяна «Вечерний Челябинск». Актер уточнил, что в Москве нужно очень точно рассчитывать время и отметил, что сейчас для молодых талантов гораздо больше возможностей проявить себя. Он сообщил о своей мечте вести собственное шоу.

Челябинский актер и шоумен Арсен Карапетян уже несколько лет снимается в известных комедийных сериалах «СашаТаня» и «Универ» на телеканале ТНТ. Он с большой любовью отзывается о Челябинске и называет город кузницей талантов. «Команда Comedy Club Production на 70% состоит из южноуральцев. У нас очень много актеров и авторов из Челябинска. Поэтому наш город очень ценят и уважают как кузницу талантов», — цитирует слова Карапетяна «Вечерний Челябинск». Актер уточнил, что в Москве нужно очень точно рассчитывать время и отметил, что сейчас для молодых талантов гораздо больше возможностей проявить себя. Он сообщил о своей мечте вести собственное шоу.