Актер из Челябинска рассказал, как ценят местных комиков в Москве

Челябинский актер и шоумен Арсен Карапетян уже несколько лет снимается в известных комедийных сериалах «СашаТаня» и «Универ» на телеканале ТНТ. Он с большой любовью отзывается о Челябинске и называет город кузницей талантов.
«Команда Comedy Club Production на 70% состоит из южноуральцев. У нас очень много актеров и авторов из Челябинска. Поэтому наш город очень ценят и уважают как кузницу талантов», — цитирует слова Карапетяна «Вечерний Челябинск».
Актер уточнил, что в Москве нужно очень точно рассчитывать время и отметил, что сейчас для молодых талантов гораздо больше возможностей проявить себя. Он сообщил о своей мечте вести собственное шоу.
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