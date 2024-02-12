Актер из Челябинска рассказал, как ценят местных комиков в Москве

Арсен Карапетян сообщил, что Челябинск уважают как кузницу талантов
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Актер уехал в Москву и очень хвалит челябинские таланты Фото:

Челябинский актер и шоумен Арсен Карапетян уже несколько лет снимается в известных комедийных сериалах «СашаТаня» и «Универ» на телеканале ТНТ. Он с большой любовью отзывается о Челябинске и называет город кузницей талантов.

«Команда Comedy Club Production на 70% состоит из южноуральцев. У нас очень много актеров и авторов из Челябинска. Поэтому наш город очень ценят и уважают как кузницу талантов», — цитирует слова Карапетяна «Вечерний Челябинск».

Актер уточнил, что в Москве нужно очень точно рассчитывать время и отметил, что сейчас для молодых талантов гораздо больше возможностей проявить себя. Он сообщил о своей мечте вести собственное шоу.

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Челябинский актер и шоумен Арсен Карапетян уже несколько лет снимается в известных комедийных сериалах «СашаТаня» и «Универ» на телеканале ТНТ. Он с большой любовью отзывается о Челябинске и называет город кузницей талантов. «Команда Comedy Club Production на 70% состоит из южноуральцев. У нас очень много актеров и авторов из Челябинска. Поэтому наш город очень ценят и уважают как кузницу талантов», — цитирует слова Карапетяна «Вечерний Челябинск». Актер уточнил, что в Москве нужно очень точно рассчитывать время и отметил, что сейчас для молодых талантов гораздо больше возможностей проявить себя. Он сообщил о своей мечте вести собственное шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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