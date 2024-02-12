Блогера из Екатеринбурга, опорочившего гаишника, обязали взять слова обратно

Екатеринбургского общественника, блогера Максима Ездакова через суд обязали сделать опровержение поста, в котором он заявил о причастности инспектора ГИБДД Павла Ягудина к коррупционной схеме при строительстве дороги. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Суд обязал гражданина опровергнуть размещенную им информацию путем удаления из сети Интернет», — отметил полковник Горелых. Суд также взыскал компенсацию морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 тысяч рублей.
Публикацию, о которой идет речь, Ездаков разместил в сентябре 2023 года. После этого полицейский подал иск в суд, чтобы восстановить свои честь и достоинство.
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