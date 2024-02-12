Блогера из Екатеринбурга, опорочившего гаишника, обязали взять слова обратно

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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, нарушители, гибдд, инспектор дпс, планшет, база данных
Общественник обвинил инспектора ГИБДД в участии в коррупционной схеме Фото:

Екатеринбургского общественника, блогера Максима Ездакова через суд обязали сделать опровержение поста, в котором он заявил о причастности инспектора ГИБДД Павла Ягудина к коррупционной схеме при строительстве дороги. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Суд обязал гражданина опровергнуть размещенную им информацию путем удаления из сети Интернет», — отметил полковник Горелых. Суд также взыскал компенсацию морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 тысяч рублей.

Публикацию, о которой идет речь, Ездаков разместил в сентябре 2023 года. После этого полицейский подал иск в суд, чтобы восстановить свои честь и достоинство.

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Екатеринбургского общественника, блогера Максима Ездакова через суд обязали сделать опровержение поста, в котором он заявил о причастности инспектора ГИБДД Павла Ягудина к коррупционной схеме при строительстве дороги. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Суд обязал гражданина опровергнуть размещенную им информацию путем удаления из сети Интернет», — отметил полковник Горелых. Суд также взыскал компенсацию морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 тысяч рублей. Публикацию, о которой идет речь, Ездаков разместил в сентябре 2023 года. После этого полицейский подал иск в суд, чтобы восстановить свои честь и достоинство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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