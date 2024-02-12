Бастрыкин требует доложить о приставах в Челябинске, которые забрали зимние вещи

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о работе судебных приставов в Челябинской области, которые без хозяев вскрыли дверь в дом и забрали зимние вещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В СМИ распространено сообщение о нарушении прав семьи из Челябинской области, чей дом по решению суда ранее признан незаконной постройкой. Судебные приставы в отсутствие жильцов вскрыли помещение и изъяли ряд вещей», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале.
В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится доследственная проверка. Бастрыкин просит предоставить ему доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Челябинская семья Спициных осталась без зимних курток и штанов и винит в этом судебных приставов. Дом Спициных в 1996 году признали незаконной постройкой, позднее земля досталась зоопарку. В конце августа жилье без хозяев вскрыли судебные приставы, пишет telegram-канал Ural Mash. Со слов хозяев, приставы забрали из дома почти всю мебель и вещи, в том числе нижнее белье и зимнюю одежду.
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