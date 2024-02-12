12 февраля 2024

Бастрыкин требует доложить о приставах в Челябинске, которые забрали зимние вещи

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин заинтересовался челябинской семьей Спициных Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о работе судебных приставов в Челябинской области, которые без хозяев вскрыли дверь в дом и забрали зимние вещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В СМИ распространено сообщение о нарушении прав семьи из Челябинской области, чей дом по решению суда ранее признан незаконной постройкой. Судебные приставы в отсутствие жильцов вскрыли помещение и изъяли ряд вещей», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится доследственная проверка. Бастрыкин просит предоставить ему доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Челябинская семья Спициных осталась без зимних курток и штанов и винит в этом судебных приставов. Дом Спициных в 1996 году признали незаконной постройкой, позднее земля досталась зоопарку. В конце августа жилье без хозяев вскрыли судебные приставы, пишет telegram-канал Ural Mash. Со слов хозяев, приставы забрали из дома почти всю мебель и вещи, в том числе нижнее белье и зимнюю одежду.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о работе судебных приставов в Челябинской области, которые без хозяев вскрыли дверь в дом и забрали зимние вещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ распространено сообщение о нарушении прав семьи из Челябинской области, чей дом по решению суда ранее признан незаконной постройкой. Судебные приставы в отсутствие жильцов вскрыли помещение и изъяли ряд вещей», — сообщает пресс-служба СКР в официальном telegram-канале. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится доследственная проверка. Бастрыкин просит предоставить ему доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Челябинская семья Спициных осталась без зимних курток и штанов и винит в этом судебных приставов. Дом Спициных в 1996 году признали незаконной постройкой, позднее земля досталась зоопарку. В конце августа жилье без хозяев вскрыли судебные приставы, пишет telegram-канал Ural Mash. Со слов хозяев, приставы забрали из дома почти всю мебель и вещи, в том числе нижнее белье и зимнюю одежду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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