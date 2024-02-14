На СВО погиб штурмовик из Пермского края Юрий Отинов

Прощание с погибшим бойцом состоится 15 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Юрий Отинов. Мужчина отправился в зону боевых действий добровольно.

«Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким Отинова Юрия Ивановича, погибшего 25 июля 2023 года в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа. Уточняется, что Юрий Отинов принимал участие в спецоперации в составе штурмового взвода.

Про погибшего известно, что он родился в 1971 году в селе Белоево, а в 2023 году отправился на фронт. Прощание с ним запланировано на 15 февраля в 12:00 в Белоевском СКДЦ.