На СВО погиб штурмовик из Пермского края Юрий Отинов

Прощание с погибшим бойцом состоится 15 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Юрий Отинов. Мужчина отправился в зону боевых действий добровольно.
«Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким Отинова Юрия Ивановича, погибшего 25 июля 2023 года в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа. Уточняется, что Юрий Отинов принимал участие в спецоперации в составе штурмового взвода.
Про погибшего известно, что он родился в 1971 году в селе Белоево, а в 2023 году отправился на фронт. Прощание с ним запланировано на 15 февраля в 12:00 в Белоевском СКДЦ.
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