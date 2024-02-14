На СВО погиб штурмовик из Пермского края Юрий Отинов

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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, гвоздики, открытие памятника, цветы, похороны, открытие мемориала
Прощание с погибшим бойцом состоится 15 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Юрий Отинов. Мужчина отправился в зону боевых действий добровольно.

«Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким Отинова Юрия Ивановича, погибшего 25 июля 2023 года в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа. Уточняется, что Юрий Отинов принимал участие в спецоперации в составе штурмового взвода.

Про погибшего известно, что он родился в 1971 году в селе Белоево, а в 2023 году отправился на фронт. Прощание с ним запланировано на 15 февраля в 12:00 в Белоевском СКДЦ.

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В зоне спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Юрий Отинов. Мужчина отправился в зону боевых действий добровольно. «Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким Отинова Юрия Ивановича, погибшего 25 июля 2023 года в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа. Уточняется, что Юрий Отинов принимал участие в спецоперации в составе штурмового взвода. Про погибшего известно, что он родился в 1971 году в селе Белоево, а в 2023 году отправился на фронт. Прощание с ним запланировано на 15 февраля в 12:00 в Белоевском СКДЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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