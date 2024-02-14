В Пермском крае подешевел бензин

15 февраля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Заправляться стало выгоднее на копейку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Снижение цен на автомобильное топливо зафиксировал Росстат. За неделю бензины АИ-92 и АИ-95 стали дешевле на 1 копейку за литр. Дизельное топливо подешевело на 6 копеек. «Пермский край. АИ-92 — 50,7 рубля, АИ-95 — 55,11, АИ-98 — 69,64 (цена не изменилась), дизельное топливо — 65,3 рубля», — указано на сайте Росстата. Отмечается, что с 6 по 12 февраля снижение цен на бензин отмечено в восьми регионах, а более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,7%). Рост цен зафиксирован в семи субъектах РФ. Больше всего они выросли на Камчатке — на 1,9%. Цены на автомобильное топливо растут в Пермском крае с 2023 года. В конце декабря региональное управление ФАС из-за этого возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Снижение цен на автомобильное топливо зафиксировал Росстат. За неделю бензины АИ-92 и АИ-95 стали дешевле на 1 копейку за литр. Дизельное топливо подешевело на 6 копеек. «Пермский край. АИ-92 — 50,7 рубля, АИ-95 — 55,11, АИ-98 — 69,64 (цена не изменилась), дизельное топливо — 65,3 рубля», — указано на сайте Росстата. Отмечается, что с 6 по 12 февраля снижение цен на бензин отмечено в восьми регионах, а более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,7%). Рост цен зафиксирован в семи субъектах РФ. Больше всего они выросли на Камчатке — на 1,9%. Цены на автомобильное топливо растут в Пермском крае с 2023 года. В конце декабря региональное управление ФАС из-за этого возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».