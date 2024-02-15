15 февраля 2024

В Екатеринбурге на слесаря автосервиса упала машина

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил серьезную травму (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мастер автосервиса получил серьезную травму на производстве. Мужчине на ногу во время ремонта упала машина, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.

«Автомобиль сорвался с подъемника и упал слесарю на ногу. Удар получился такой силы, что не помогла и защитная часть обуви. Прямо с места работы его на скорой доставили в больницу № 23», — рассказал собеседник агентства.

В клинику пришлось вызвать спасателей, чтобы снять с поврежденной конечности защитный элемент. Машина раздробила рабочему пальцы, хирургам пришлось ампутировать два из них.

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В Екатеринбурге мастер автосервиса получил серьезную травму на производстве. Мужчине на ногу во время ремонта упала машина, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Автомобиль сорвался с подъемника и упал слесарю на ногу. Удар получился такой силы, что не помогла и защитная часть обуви. Прямо с места работы его на скорой доставили в больницу № 23», — рассказал собеседник агентства. В клинику пришлось вызвать спасателей, чтобы снять с поврежденной конечности защитный элемент. Машина раздробила рабочему пальцы, хирургам пришлось ампутировать два из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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