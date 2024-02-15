В Екатеринбурге на слесаря автосервиса упала машина

16 февраля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Мужчина получил серьезную травму (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге мастер автосервиса получил серьезную травму на производстве. Мужчине на ногу во время ремонта упала машина, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Автомобиль сорвался с подъемника и упал слесарю на ногу. Удар получился такой силы, что не помогла и защитная часть обуви. Прямо с места работы его на скорой доставили в больницу № 23», — рассказал собеседник агентства. В клинику пришлось вызвать спасателей, чтобы снять с поврежденной конечности защитный элемент. Машина раздробила рабочему пальцы, хирургам пришлось ампутировать два из них.

В Екатеринбурге мастер автосервиса получил серьезную травму на производстве. Мужчине на ногу во время ремонта упала машина, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Автомобиль сорвался с подъемника и упал слесарю на ногу. Удар получился такой силы, что не помогла и защитная часть обуви. Прямо с места работы его на скорой доставили в больницу № 23», — рассказал собеседник агентства. В клинику пришлось вызвать спасателей, чтобы снять с поврежденной конечности защитный элемент. Машина раздробила рабочему пальцы, хирургам пришлось ампутировать два из них.