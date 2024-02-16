В Екатеринбурге временно изменится схема движения шести автобусов

Измененная схема движения начнет действовать с 17 февраля
Из-за строительства газопровода на улице Белякова в Екатеринбурге временно изменят схему движения шести автобусов. Измененные маршруты начнут действовать с 17 февраля, такая информация появилась на официальном портале Екатеринбурга.
Автобусы, следующие по маршрутам №№ 06, 56, 57, 67, 73 и 93, изменят схему движения с 09:00 до 18:00 с 17 февраля. Остановка «Улица Белякова» временно перестанет действовать.
Объезд зоны перекрытия дорог будет по улицам Леваневского и Матросской. Срок окончания работ и когда движение по улице Белякова будет восстановлено, не сообщается.
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