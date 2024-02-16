Развлечения Знаменитости Блогер Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе. Видео 17 февраля 2024 в 01:02 Размер текста - 17 + Даня Милохин выиграл бой по боксу в Дубае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе. Об этом пишет StarHit. «Даня Милохин одержал победу в своем первом бою. Он три раза отправил в нокдаун своего соперника Аджмал Хана», — передает издание. Поединок прошел на бойцовском турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Поединок в весовой категории до 70 кг состоял их трех раундов. Милохин выиграл у Хана техническим нокаутом в первом раунде. Уточняется, что Милохин вышел на ринг с флагом России. Блогер Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе. Об этом пишет StarHit. «Даня Милохин одержал победу в своем первом бою. Он три раза отправил в нокдаун своего соперника Аджмал Хана», — передает издание. Поединок прошел на бойцовском турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Поединок в весовой категории до 70 кг состоял их трех раундов. Милохин выиграл у Хана техническим нокаутом в первом раунде. Уточняется, что Милохин вышел на ринг с флагом России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям