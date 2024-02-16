16 февраля 2024

Блогер Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Даня Милохин выиграл бой по боксу в Дубае Фото:

Блогер Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе. Об этом пишет StarHit.

«Даня Милохин одержал победу в своем первом бою. Он три раза отправил в нокдаун своего соперника Аджмал Хана», — передает издание.

Поединок прошел на бойцовском турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Поединок в весовой категории до 70 кг состоял их трех раундов. Милохин выиграл у Хана техническим нокаутом в первом раунде. Уточняется, что Милохин вышел на ринг с флагом России.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе. Об этом пишет StarHit. «Даня Милохин одержал победу в своем первом бою. Он три раза отправил в нокдаун своего соперника Аджмал Хана», — передает издание. Поединок прошел на бойцовском турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Поединок в весовой категории до 70 кг состоял их трех раундов. Милохин выиграл у Хана техническим нокаутом в первом раунде. Уточняется, что Милохин вышел на ринг с флагом России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...