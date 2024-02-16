Даня Милохин выиграл бой по боксу в Дубае
Блогер Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе. Об этом пишет StarHit.
«Даня Милохин одержал победу в своем первом бою. Он три раза отправил в нокдаун своего соперника Аджмал Хана», — передает издание.
Поединок прошел на бойцовском турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Поединок в весовой категории до 70 кг состоял их трех раундов. Милохин выиграл у Хана техническим нокаутом в первом раунде. Уточняется, что Милохин вышел на ринг с флагом России.
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