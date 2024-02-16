16 февраля 2024

В Перми нашли место прорыва, из-за которого школьников перевели на дистант

Мэр Перми Соснин: утечка в микрорайоне Юбилейном произошла на частной сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, коммунальная авария, теплотрасса, отопление, трубы без утепления
Точное место прорыва не могли определить несколько лет Фото:

В Перми утечка в микрорайоне Юбилейном произошла на участке частного водопровода. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин. Из-за коммунальной аварии учеников школы №82 перевели на дистанционное обучение 15 февраля.

«Сегодня (16 февраля — прим. URA.RU) в микрорайон Юбилейный была направлена группа комиссии по ЧС для выяснения причины утечки на перекрестке Суздальская — Старцева. Работы велись на протяжении всего дня. Утечка обнаружена на частном водопроводе, который снабжает один дом по улице Балхашской. Сети частные, их ремонт — ответственность собственника. Сейчас участок отсечен, вода перекрыта», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

Коммунальным службам поручено провести очистку проезжей части, после которой автобусы №14, 16, 57 и 59 снова смогут заезжать на кольцо «Юбилейный». До окончания работ остановка недоступна. Населению предложено пользоваться остановкой «1-я Запорожская». Местные жители на протяжении нескольких лет жаловались на скопление воды на улице Суздальской. В этом году ситуацию усугубили заморозки. На дороге стали застревать машины и автобусы.

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В Перми утечка в микрорайоне Юбилейном произошла на участке частного водопровода. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин. Из-за коммунальной аварии учеников школы №82 перевели на дистанционное обучение 15 февраля. «Сегодня (16 февраля — прим. URA.RU) в микрорайон Юбилейный была направлена группа комиссии по ЧС для выяснения причины утечки на перекрестке Суздальская — Старцева. Работы велись на протяжении всего дня. Утечка обнаружена на частном водопроводе, который снабжает один дом по улице Балхашской. Сети частные, их ремонт — ответственность собственника. Сейчас участок отсечен, вода перекрыта», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Коммунальным службам поручено провести очистку проезжей части, после которой автобусы №14, 16, 57 и 59 снова смогут заезжать на кольцо «Юбилейный». До окончания работ остановка недоступна. Населению предложено пользоваться остановкой «1-я Запорожская». Местные жители на протяжении нескольких лет жаловались на скопление воды на улице Суздальской. В этом году ситуацию усугубили заморозки. На дороге стали застревать машины и автобусы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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