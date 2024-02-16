В Перми нашли место прорыва, из-за которого школьников перевели на дистант

Мэр Перми Соснин: утечка в микрорайоне Юбилейном произошла на частной сети

17 февраля 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

Точное место прорыва не могли определить несколько лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми утечка в микрорайоне Юбилейном произошла на участке частного водопровода. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин. Из-за коммунальной аварии учеников школы №82 перевели на дистанционное обучение 15 февраля. «Сегодня (16 февраля — прим. URA.RU) в микрорайон Юбилейный была направлена группа комиссии по ЧС для выяснения причины утечки на перекрестке Суздальская — Старцева. Работы велись на протяжении всего дня. Утечка обнаружена на частном водопроводе, который снабжает один дом по улице Балхашской. Сети частные, их ремонт — ответственность собственника. Сейчас участок отсечен, вода перекрыта», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Коммунальным службам поручено провести очистку проезжей части, после которой автобусы №14, 16, 57 и 59 снова смогут заезжать на кольцо «Юбилейный». До окончания работ остановка недоступна. Населению предложено пользоваться остановкой «1-я Запорожская». Местные жители на протяжении нескольких лет жаловались на скопление воды на улице Суздальской. В этом году ситуацию усугубили заморозки. На дороге стали застревать машины и автобусы.

В Перми утечка в микрорайоне Юбилейном произошла на участке частного водопровода. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин. Из-за коммунальной аварии учеников школы №82 перевели на дистанционное обучение 15 февраля. «Сегодня (16 февраля — прим. URA.RU) в микрорайон Юбилейный была направлена группа комиссии по ЧС для выяснения причины утечки на перекрестке Суздальская — Старцева. Работы велись на протяжении всего дня. Утечка обнаружена на частном водопроводе, который снабжает один дом по улице Балхашской. Сети частные, их ремонт — ответственность собственника. Сейчас участок отсечен, вода перекрыта», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Коммунальным службам поручено провести очистку проезжей части, после которой автобусы №14, 16, 57 и 59 снова смогут заезжать на кольцо «Юбилейный». До окончания работ остановка недоступна. Населению предложено пользоваться остановкой «1-я Запорожская». Местные жители на протяжении нескольких лет жаловались на скопление воды на улице Суздальской. В этом году ситуацию усугубили заморозки. На дороге стали застревать машины и автобусы.